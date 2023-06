Soudan: L'insécurité alimentaire aiguë provoquée par la crise actuelle devrait s'aggraver avertit l'ONU

Alors que les Nations Unies, les gouvernements d'Égypte, d'Allemagne, du Qatar et de l'Arabie saoudite, l'Union africaine et l'Union européenne ont organisé ce lundi une réunion de haut niveau d'annonce de contributions pour soutenir la réponse humanitaire au Soudan et dans la région, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU a alerté que la crise actuelle au Soudan a aggravé une situation d'insécurité alimentaire déjà désastreuse.

La FAO s'attend à ce que la faim augmente considérablement dans tout le pays à l'approche de la période de soudure, qui s'étend de juin à septembre et a besoin d'urgence de 95 millions de dollars pour intensifier sa réponse afin de sauver des vies et protéger les moyens d'existence vitaux.

« Nous faisons tout notre possible pour profiter des conditions relativement calmes dans les zones rurales et de la saison des semis actuelle pour augmenter rapidement la production et les disponibilités alimentaires locales, sauver des vies et éviter que davantage de personnes ne sombrent dans l'insécurité alimentaire aiguë », a déclaré dans un communiqué, Adam Yao, Représentant par intérim de la FAO au Soudan.

En attendant, le plan immédiat de la FAO consiste à aider plus d'un million d'agriculteurs vulnérables et leurs familles (soit un total de cinq millions de personnes) d'ici à la fin juillet avec des semences de céréales (sorgho, millet) et de gombo à planter entre juin et juillet de cette année dans les 14 Etats du pays.

Stimuler la production alimentaire locale et préserver les moyens d'existence permettra non seulement de réduire l'insécurité alimentaire et les souffrances humaines dans le pays, mais aussi d'alléger la charge de travail humanitaire qui risque de s'alourdir dans les mois à venir.

En outre, de juillet à la fin de l'année, la FAO vise à cibler 1,3 million d'éleveurs avec des services d'élevage et des intrants pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition de 6,5 millions de personnes.

La situation de la sécurité alimentaire reste désastreuse

Selon la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), près de huit millions de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire aiguë au cours de la période post-récolte entre octobre 2022 et février 2023. Ce chiffre est déjà supérieur de 30 % à celui de la même période de l'année précédente.

« Compte tenu des effets d'entraînement probables des déplacements, des perturbations du commerce et des hausses des prix des denrées alimentaires et des carburants, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave dans le pays pendant la période de soudure de cette année pourrait être supérieur à celui de l'année dernière », a insisté la FAO.

« La crise actuelle a frappé à un moment critique pour les millions de personnes qui dépendent de l'alimentation et de l'agriculture », a déclaré Rein Paulsen, Directeur du Bureau des urgences de la FAO. « Stimuler la production alimentaire locale et préserver les moyens d'existence permettra non seulement de réduire l'insécurité alimentaire et les souffrances humaines dans le pays, mais aussi d'alléger la charge de travail humanitaire qui risque de s'alourdir dans les mois à venir ».

Le PAM fournit une aide alimentaire à plus d'un million de personnes malgré l'insécurité et les difficultés d'accès

Concernant la réponse humanitaire, le Programme alimentaire mondial (PAM) a fourni une aide alimentaire d'urgence à plus d'un million de personnes au Soudan au cours des six semaines qui ont suivi la reprise des opérations le 3 mai.

Le PAM a brièvement interrompu ses opérations lorsque le conflit a éclaté, mais il a depuis rapidement augmenté ses distributions de nourriture, fournissant une assistance vitale à des personnes dans 14 des 18 États, alors que les combats se poursuivent et que la situation humanitaire se détériore.

« Le PAM fait tout ce qui est en son pouvoir pour apporter une aide vitale à des millions de personnes au Soudan et à des milliers d'autres qui ont fui vers les pays voisins, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Le monde doit maintenant s'unir pour fournir les ressources nécessaires afin de soutenir le peuple soudanais dans l'épreuve qu'il traverse », déclare Eddie Rowe, Directeur de pays du PAM au Soudan.

Le PAM étend ses opérations pour venir en aide à 5,9 millions de personnes touchées par le conflit au Soudan au cours des six prochains mois. C'est le cas au Darfour où le PAM a fourni depuis le 10 juin dernier une aide alimentaire et des compléments nutritionnels à plus de 375.000 personnes dans le Sud, le Nord, le Centre et l'Est du Darfour.

Les difficultés logistiques avec le début de la saison des pluies au Tchad et en RCA

Dans le même temps, le premier mouvement transfrontalier de marchandises entre l'Égypte et le Soudan a eu lieu le 16 juin. Le passage de la frontière entre l'Égypte et le Soudan sera un corridor humanitaire pour tous les partenaires humanitaires.

Le PAM mène des opérations de soutien aux réfugiés soudanais dans tous les pays voisins : Tchad, République centrafricaine (RCA), Égypte, Éthiopie et Sud-Soudan. Plus de 500.000 personnes ont fui le Soudan depuis le début du conflit et le PAM a fourni une assistance à plus de 248.000 personnes dans les cinq pays.

Mais le début de la saison des pluies au Tchad et en République centrafricaine crée de nouveaux obstacles, avec notamment l'accès aux routes devenant de plus en plus difficile.

Au Tchad, le PAM accélère donc l'achat de nourriture et le pré positionnement de vivres aux frontières et met en place une importante plateforme logistique à Farchana, au Tchad, près de la frontière avec le Soudan, afin de soutenir la réponse.

En RCA, la situation sécuritaire le long de la frontière avec le Soudan est instable et se détériore, mais l'agence onusienne prépositionne des vivres et soutient les vols de fret d'urgence vers Birao.