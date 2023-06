Algérie: Peine alourdie en appel à 7 ans pour le patron de presse Ihsane el Kadi

La Cour d'appel d'Alger a alourdi dimanche 18 juin une peine infligée au patron de presse Ihsane el Kadi, en le condamnant à sept ans de prison, dont cinq ans ferme, a annoncé le représentant pour l'Afrique du Nord de Reporters sans frontières (RSF), Khaled Drareni.

En première instance, M. El Kadi, poursuivi pour « financement étranger de son entreprise », avait écopé le 2 avril de cinq ans de prison dont trois ans ferme. « Un verdict choquant et incompréhensible », a écrit sur Twitter le représentant de RSF, Khaled Drareni, en annonçant la décision judiciaire en appel.

Lors du procès en appel tenu le 4 juin, le procureur général avait requis la confirmation de la condamnation en première instance du patron de presse.

M. El Kadi, 63 ans, dirigeant d'un des derniers groupes de presse privés et indépendants d'Algérie, Interface Média, -qui comprend Radio M et le site d'information Maghreb Emergent- est emprisonné depuis le 29 décembre. Il est connu pour ses prises de position critiques à l'égard du pouvoir en place. Son arrestation a suscité une vague de solidarité parmi ses collègues et les militants des droits humains en Algérie et en Europe.

M. El Kadi est accusé « d'avoir reçu des sommes d'argent et des privilèges de la part de personnes et d'organisations dans le pays et à l'étranger afin de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État et sa stabilité », avait alors indiqué la Cour d'Alger.

La justice avait également prononcé la dissolution de sa société Interface Médias et la confiscation de tous ses biens saisis outre des amendes contre lui et ses entreprises.

Dans une résolution adoptée le 11 mai, le Parlement européen a demandé la « libération immédiate et inconditionnelle » du patron de presse et appelé les autorités algériennes à respecter la liberté des médias. Le Parlement algérien avait réagi à cette prise de position, la qualifiant d' « ingérence flagrante dans les affaires d'un pays souverain ». Il avait exprimé son « rejet catégorique » du texte « rempli de terribles contre-vérités » voté par les eurodéputés.

L'Algérie figure à la 136e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2023.