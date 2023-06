Afrique: Éliminatoires CAN 2024 - Mali, Cap-Vert et Nigeria seront en Côte d'Ivoire

Le Mali, le Cap-Vert, le Nigeria ont validé leur ticket pour la CAN 2024 en s'imposant respectivement devant le Congo (2-0), le Burkina Faso (3-1), et la Sierra Leone (3-2). Cette dernière ainsi que le Togo sont éliminés de la course à la CAN 2024.

Et trois de plus qui font 14 ! Le Mali, le Cap-Vert, le Nigeria sont venus s'ajouter à la liste des qualifiés pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire après leur victoire ce dimanche 18 juin lors de la 5e journée des éliminatoires.

Il ne leur suffisait qu'un point pour composter leur ticket, les Maliens n'ont pas fait dans le calcul en allant gagner à Brazzaville face au Congo (2-0) dans le groupe G. Grâce à des buts inscrits en seconde période par Ibrahima Koné (62e) et Néné Dorgeles (73e), les Aigles vont connaître leur neuvième phase finale de CAN consécutive. Cette victoire réduit considérablement les chances des Diables rouges congolais qui n'auront d'autre choix que d'aller gagner en Gambie lors de la dernière journée pour aller en Côte d'Ivoire.

Iheanacho crucifie la Sierra Leone

Le Cap-Vert, lui, n'a pas laissé passer l'occasion de décrocher son billet pour une quatrième participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Face à une équipe du Burkina Faso, déjà qualifié dans le groupe B, les Requins bleus ont rapidement mené grâce à l'ouverture du score de Bebe (7e). Si Issoufou Dayo a égalisé juste avant la mi-temps (45+3), Joao Paulo (67e) et Cle (89e) vont mettre leur équipe définitivement à l'abri. Cette victoire du Cap-Vert élimine ainsi le Togo qui avait pourtant réussi à s'imposer un peu plus tôt sur la pelouse l'Eswatini (1-0).

La Sierra Leone est également éliminée après sa défaite face au Nigeria (2-3) dans le groupe A. Le Leone Star a pourtant bien résisté aux Super Eagles réussissant même à égaliser, 2-2, après avoir été mené 0-2 sur un doublé de Victor Osimhen (19e, 32e). Malheureusement pour les hommes de John Keister, Kelechi Iheanacho, entré à la 71e minute, va mettre fin à leurs espoirs en inscrivant un troisième but dans les arrêts de jeu (95+5), et en qualifiant du même coup la Guinée-Bissau, deuxième de la poule.

Les équipes qualifiées après la 5e journée : Côte d'Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Maroc, Afrique du Sud, Égypte, Zambie, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali

Les équipes éliminées : Botswana, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia, Soudan du Sud, Niger, Togo, Sierra Leone, Eswatini, Comores, Rwanda