Afrique: E. Gyimah-Boadi - « Les données d'Afrobarometer montrent des tendances inquiétantes pour la démocratie en Afrique »

« La gouvernance démocratique en Afrique est confrontée à de graves vents contraires, en particulier au niveau de l'offre », a averti jeudi le président du conseil d'administration d'Afrobarometer, E. Gyimah-Boadi, lors d'une conférence à Accra organisée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lit-on dans un communiqué reçu à notre rédaction.

Sur le thème « L'avenir de la gouvernance en Afrique : Renforcer la résilience démocratique en période de perturbation », la conférence a réuni plus de 80 experts en gouvernance provenant de tout le continent africain pour discuter des derniers développements dans le secteur de la gouvernance, indique la même source.

S'exprimant sur « L'avenir que veulent les Africains », le document indique que Gyimah-Boadi a mis en lumière les aspirations des citoyens africains ainsi que les défis et leurs implications pour la gouvernance démocratique sur le continent.

Partageant des informations tirées des dernières données d'Afrobarometer, basées sur des enquêtes dans 36 pays africains en 2021/2022, il est noté dans le document qu'une majorité d'Africains préfèrent la démocratie à tout autre forme de gouvernement et approuvent les normes, institutions et pratiques démocratiques telles que la concurrence multipartite, la limitation des mandats présidentiels et la liberté des médias.

Cependant, alors que le désir de vivre sous des gouvernements démocratiques et responsables reste assez fort chez les Africains, certaines tendances inquiétantes sont apparues alors que l'adhésion populaire aux normes et institutions démocratiques a diminué dans plusieurs pays, indique le communiqué.

« Entre 2014/2015 et 2021/2022, le soutien à la démocratie a fortement chuté dans plusieurs pays : Mali, Burkina Faso, Afrique du Sud et Guinée, respectivement de 36, 26, 21 et 15 points de pourcentage », a déclaré Gyimah-Boadi.

A l’en croire, les niveaux de satisfaction à l'égard du fonctionnement de la démocratie ont considérablement diminué dans de nombreux pays. Il a souligné le besoin urgent pour les gouvernements de combler ce fossé, d'assurer une gouvernance responsable et de répondre aux préoccupations de leurs citoyens.

M. Gyimah-Boadi d’avertir que « le vent du déclin démocratique semble souffler sur l'Afrique ». Selon lui, « La capacité des gouvernements à assurer la démocratie et la gouvernance responsable continue d'être à la traîne des attentes de leurs citoyens, ouvrant la voie à des affrontements entre les Africains ordinaires et leurs autorités politiques nationales dans les années à venir. Ainsi, il est crucial que les gouvernements accordent la priorité aux valeurs démocratiques, renforcent les institutions et répondent aux attentes de leurs populations », conclut-il.