Afrique: Prendre le pouls de l'Afrique – et réussir à se faire écouter par les décideurs

tribune

Washington, D.C. — À quoi cela ressemble-t-il lorsque 100 personnes de 40 pays sont invitées à discuter de l'avenir du continent africain ? Nations Unies-Lite ? Interactions mises en scène ? Des salles vertes VIP où le mélange est une affaire à plusieurs niveaux, réglementée par la couleur de votre badge et les têtes d'affiche prévisibles, les honorables, les excellences et les notables, tous détachés des labeurs du quotidien alors qu'ils délibèrent sur l'avenir de millions de personnes ?

Eh bien, détrompez-vous.

Pendant cinq jours en mai, l'institution panafricaine de recherche non partisane Afrobarometer a tenu une réunion de planification en préparation de la 10e édition de ses enquêtes dans un maximum de 40 pays pour mesurer les opinions des Africains sur leurs conditions de vie, la performance de leurs gouvernements et leurs espoirs pour l'avenir.

En tant que membre bénévole du Conseil Consultatif International , j'étais l'un des 100 participants au rassemblement à Big Ada, à 100 kilomètres à l'est de la capitale Accra, sur les rives de la Volta, une voie navigable qui coule des hautes terres du Burkina Faso et se vide dans le Golfe de Guinée.

L' organisation a été fondée il y a 25 ans, à une époque où les dictateurs et les seigneurs de guerre régnaient sur toute l'Afrique. Afrobarometer a été construit sur la prémisse que les voix des Africains devraient être incluses dans la dispense démocratique émergente à l'époque – le même réveil historique qui a alimenté la chute du communisme en Europe de l'Est et l'effondrement de l'Union Soviétique.

Aujourd'hui, Afrobarometer est devenu la référence en matière de sondages d'opinion indépendants en Afrique, ayant mené plus de 350.000 entretiens dans 41 pays .

Suivre le pouls des nations africaines est une affaire sérieuse sur un continent de 1,3 milliard d'habitants, d'où d'ici 2050 une personne sur quatre au monde sera originaire, dont 70 pourcent de jeunes, et où une majorité estiment que la qualité de la gouvernance est en déclin .

Ces tendances vont de pair avec le potentiel d'une population jeune, branchée et entreprenante qui, si elle se déchaîne, pourrait stimuler la croissance mondiale. Ils sont protégés, par un accord de libre-échange continental, qui, s'il est mis en œuvre comme prévu, pourrait sortir 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté , et en outre, par le potentiel d'un excédent minéral critique qui pourrait détenir la clé de l'industrialisation de l'Afrique, de la transition énergétique verte de la planète et à l'accès des États-Unis à une chaîne d'approvisionnement désormais presque entièrement détenue par la Chine .

Voici ce qui s'est passé à Big Ada et ce que les décideurs politiques à Washington, D.C. peuvent retenir alors qu'ils cherchent à tenir les nombreux engagements américains pris lors de l'historique sommet des dirigeants africains du Président Biden en décembre 2022, et avant une visite prévue du président américain en Afrique plus tard cette année.

Partageant des passerelles avec des paons élégants , des canards territoriaux, des ânes et l'étalon occasionnel, j'ai regardé les membres du personnel d'Afrobarometer débattre avec acharnement des questions qui seraient posées sur le terrain pour le Round 10, se disputant l'inclusion (ou l'omission) de mots simples qui pourraient peser vers une réponse préférée, déformant la qualité des données.

Afrobarometer / Twitter Une session sur les méthodes alternatives de collecte de données lors de la réunion de planification organisée par Afrobarometer à Big Ada, Ghana.

Les sujets abordés comprenaient la santé reproductive des femmes, le programme de libre-échange de l'Afrique, la qualité de l'éducation publique et la croyance des citoyens à la démocratie mise en balance avec leur foi dans les institutions démocratiques.

Il n'y avait pas de hiérarchie, et les protocoles étaient mis de côté. Les anciens présidents et premiers ministres du Conseil Consultatif International se sont dispersés dans des modules d'enquête aux côtés des partenaires du réseau d'Afrobarometer, dont beaucoup avaient été avec l'organisation depuis sa première enquête sur le terrain.

Ceux-ci comprenaient le Center for Democratic Development du Ghana ; Institut for Democracy, Citizenship and Public Policy in Africa de l'Université du Cap ; et Institute for Development Studies de l'Université de Nairobi. Les conversations ont été traduites simultanément en anglais, français et portugais.

Les données d'Afrobarometer sont régulièrement citées par les médias et les institutions universitaires et soutenues par une liste croissante de donateurs, dont l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), l'Union Européenne (UE) et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Selon les Nations Unies, c'est une force indispensable pour une recherche africaine efficace.

Mais si l'élévation de l'érudition est élogieuse, le pouvoir d'améliorer des vies vient lorsque les données deviennent piétonnes, lorsqu'elles sont citées, amplifiées, personnalisées, dramatisées et commercialisées par ceux qui sont capables de conduire le changement – ceux au sein du système, et ceux de l'extérieur.

Et c'est là que va Afrobarometer, sous le leadership de Joseph Asunka, qui a succédé au professeur E. Gyimah-Boadi , l'un des trois fondateurs de l'organisation. Gyimah-Boadi est crédité d'avoir aidé à faire entendre les voix africaines. Maintenant, Asunka a pour mission de s'assurer que les gens écoutent .

Pour Afrobarometer, cela signifie envisager des partenariats créatifs, que ce soit avec des maisons de médias comme The Continent , conçu pour être lu et partagé sur WhatsApp, la forme la plus répandue de médias sociaux en Afrique ; ou explorer des alliances avec des entreprises et leurs organisations représentatives et des institutions continentales comme l' Union Africaine .

La transformation d'Afrobarometer est évidente dans sa plus récente (2022) revue annuelle , qui souligne la connectivité entre les données et le changement de comportement progressif. Les exemples incluent un caricaturiste politique illustrant de manière satirique la méfiance quantitative à l'égard des forces de police, qui devient ensuite virale et force un jugement à l'échelle nationale, et un commissaire à la corruption annonçant des améliorations dans la perception du contrôle de la corruption pour justifier une vigilance continue.

Afrobarometer Les participants à la réunion de planification d'Afrobarometer à Big Ada, au Ghana, en préparation de la 10e édition d'enquêtes d'opinion publique dans un maximum de 40 pays africains.

Des rives de la Volta aux rives du Potomac à Washington, D.C., où début juin, trois hauts fonctionnaires de l'administration Biden - Molly Phee, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Judd Devermont, directeur principal pour l'Afrique, le conseil de sécurité nationale, et l'Ambassadeur Johnnie Carson, représentant spécial du Président pour la mise en œuvre du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique – ont rendu compte des progrès accomplis depuis le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique.

Le point de presse a compté les membres du cabinet Biden qui depuis leur visite du continent, ont marqué 16,2 milliards de dollars de transactions menées par le secteur privé et ont mis en évidence de nouvelles initiatives, notamment sur la transformation numérique et l'autonomisation des femmes – le tout mettant l'accent sur l'Afrique non vue depuis des décennies par une administration américaine. Selon Phee, l'administration Biden a tenu sa promesse « d'élever les voix africaines » dans la conversation mondiale, citant son soutien à un siège permanent africain au Conseil de Sécurité de l'ONU et à l'adhésion de l'Union Africaine au G20.

Tout en célébrant cet engagement, il appartiendrait à Phee et à ses collègues d'approfondir les données d'Afrobarometer et de demander quelles voix africaines sont élevées ? Ont-ils la légitimité de parler au nom de leur peuple ?

Selon Afrobarometer, de nombreux Africains pensent que la démocratie est en déclin et que les élections ne livrent plus les dirigeants que leur pays mérite. Les élections de mars 2023 au Nigéria, par exemple, ont enregistré le taux de participation le plus bas depuis son retour à un régime civil – 23%. Que fait la société lorsque le vote ne fournit plus un exutoire légitime aux griefs et au changement ?

Et de plus, alors que l'administration met en place une politique d'approvisionnement en minerais cruciaux, il est important de digérer les opinions africaines sur la complexité des perceptions de la présence de la Chine en Afrique, où les investissements chinois sont les bienvenus compte tenu du besoin insatiable d'infrastructures tandis qu'elle vient en second lieu après les États-Unis comme modèle de développement privilégié. Les opinions positives sur la Chine ne semblent pas affaiblir le soutien à la démocratie. Pour les Africains, ce n'est pas un choix binaire.

En fin de compte, les données d'Afrobarometer sont essentielles pour débloquer la durabilité, ou la futilité, de l'engagement américain sur le continent. Et comme nous l'avons appris de leur 25 années de parcours, il ne s'agit pas seulement de s'assurer que les voix de l'Afrique sont entendues, mais aussi d'être prêt à écouter.

K. Riva Levinson est présidente et PDG de KRL International LLC , une société de conseil basée à D.C. qui travaille sur les marchés émergents du monde, auteure primée de Choose the Hero : My Improbable Journey and the Rise of Africa's First Woman President. Vous pouvez la suivre sur Twitter @rivalevinson.