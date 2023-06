Burkina Faso: Journée mondiale du refugié - Sous le signe de l'espoir

A l'instar des autres pays du monde entier, le Burkina Faso a commémoré, le mardi 20 juin 2023 à Ouahigouya, la Journée mondiale du réfugié sous le thème « De l'espoir loin de chez soi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place ».

Le 20 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale du réfugié. Pour cette année 2023, la journée a été commémorée à Ouahigouya, une région qui accueille environ 2 500 réfugiés. Placée sous le thème « De l'espoir loin de chez soi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place », cette journée, selon le ministre délégué chargé des Affaires étrangères, représentant la ministre des Affaires étrangères et des Burkinabè de l'extérieur, Jean Marie Karamoko, est un rappel pour le monde entier à accorder une attention particulière à la situation des personnes contraintes d'abandonner leur résidence pour échapper aux conflits ou à la persécution. C'est aussi un cadre d'échanges entre le gouvernement, les réfugiés, les partenaires et les populations hôtes.

« C'est une occasion pour l'ensemble des acteurs de réfléchir aux voies et moyens pour parvenir à une meilleure compréhension de la situation et du sort des réfugiés afin d'éviter qu'ils ne soient pas des laissés-pour-compte dans leur pays d'asile », a fait savoir le ministre délégué. Pour lui, le thème appelle à réfléchir sur les actions et les attitudes en faveur des réfugiés pour leur inclusion dans les programmes et projets de développement voire leur intégration dans les sociétés d'accueil. Il s'agit donc de leur donner de l'espoir de réussir, d'aspirer à des conditions de vie acceptables et de pouvoir subvenir à leurs besoins de façon autonome, a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que les réfugiés ne doivent pas être perçus comme des envahisseurs mais des ouvriers volontaires qui aident à la reconstruction sur les ruines du passé, pour une société stable et prospère. De l'avis du représentant de l'Agence des nations unies pour les réfugiés (UNHCR), Maurice Azonnankpo, il s'agit, à travers cette journée, de s'engager à offrir davantage de possibilité aux réfugiés et aux personnes déplacées internes. Cela peut se faire en promouvant leurs droits à l'école, à l'emploi, en leur donnant des moyens de participer à la redynamisation de la vie socioéconomique et culturelle du pays.

« En cela, le Burkina Faso, malgré la crise qu'il traverse, est un exemple dans la gestion et la prise en charge des réfugiés en Afrique de l'Ouest. » a informé le représentant du UNHCR. Pour la représentante des réfugiés, Djénéba Sadiaga, c'est une motivation pour eux d'être traités sur le pied d'égalité que les populations hôtes. « Nous nous sentons chez nous au Burkina. Cette journée est une opportunité pour nous donc d'exprimer notre reconnaissance envers les communautés hôtes qui, malgré la situation humanitaire et la crise sécuritaire, acceptent partager le peu de ressources avec nous », a-t-elle indiqué.

La commémoration a été précédée par une séance de reboisement, de course cycliste féminine, d'un match de football et d'une séance d'aérobic. A écouter M. Karamoko, ces activités ont permis de communier avec les réfugiés. 44 tonnes de maïs et de riz (4 tonnes du ministre en charge de l'agriculture, Dénis Ouédraogo) ont été offertes à l'occasion de cette Journée du refugié. Les 3 premiers élèves refugiés de chaque classe au primaire de la ville de Ouahigouya ont reçu chacun un vélo, un carton de savon et un kit scolaire.