Afrique: Les Grammys tentent de se prémunir contre la déferlante de l'IA

Cette décision intervient à un moment où la technologie révolutionnaire suscite une inquiétude croissante parmi les créateurs.

"Seules les créations authentiquement humaines peuvent prétendre à une nomination aux Grammy Awards. Une oeuvre dépourvue d'intervention humaine ne peut prétendre à une place dans aucune catégorie", affirme la Recording Academy en dévoilant une mise à jour majeure de ses critères d'éligibilité aux Grammys.

L'institution américaine responsable de l'attribution de ce prix tant convoité a tenté, via une mise à jour de ses règles révélée ce vendredi 16 juin 2023, de circonscrire le rôle de l'intelligence artificielle dans les oeuvres qu'elle évalue.

"Les Grammys saluent l'excellence créative", souligne l'Académie, qui ne bannit pas pour autant l'intelligence artificielle. Elle maintient une certaine ouverture pour les oeuvres intégrant l'IA, à condition que l'intervention humaine y soit prépondérante.

Croissance exponentielle

"La contribution humaine doit être prédominante en fonction de la catégorie dans laquelle l'oeuvre est en lice. Par exemple, si l'oeuvre concourt dans une catégorie dédiée à l'écriture de chansons, elle doit refléter une intervention humaine bien plus substantielle que celle de l'intelligence artificielle", précise la Recording Academy.

Cette déclaration survient dans un contexte de prolifération des systèmes d'IA. Ces outils, polyvalents et capables d'imiter la voix humaine, d'écrire des scénarios, et bien d'autres, ont connu un essor fulgurant depuis le lancement en novembre 2022 du robot conversationnel ChatGPT, le plus connu d'entre eux.

Appréhension de l'industrie

Bien que l'intelligence artificielle soit une innovation considérable pour la productivité, elle génère des inquiétudes, y compris parmi ses partisans. Les préoccupations sont nombreuses, et incluent les droits d'auteur des contenus générés, l'exploitation potentiellement abusive de ceux-ci et les menaces pesant sur l'emploi humain.

Ce dernier point est d'ailleurs une source majeure d'inquiétude pour l'industrie américaine du cinéma, paralysée depuis le 2 mai 2023 par une grève, une première à Hollywood en 15 ans.

Les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA) et les acteurs aspirent à réduire l'usage de l'IA par les studios et les plateformes de streaming pour préserver leurs emplois.

Certaines entreprises concernées, dont Disney, qui a utilisé cette technologie pour rajeunir l'acteur Harrison Ford dans le prochain "Indiana Jones", voient en l'IA un moyen de minimiser les dépenses.