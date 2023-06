Afrique: 2emes Jeux Africains de plage - Hammamet, capitale de l'Afrique !

Sur le sable fin de Yasmine Hammamet, plus de 1.000 sportifs représentant plus de 50 pays africains concourront à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 de ce mois dans diverses disciplines. Un rendez-vous à ne pas manquer qui mixera compétition sportive et ambiance festive.

Après le Cap-Vert en 2017, Hammamet s'apprête à accueillir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 de ce mois la deuxième édition des Jeux africains de plage.

Et c'est le sable fin de la plage de Yasmine Hammamet qui servira de site de compétition à ces jeux.

Plus de 1.000 sportifs représentant plus de 50 pays africains concourront donc à partir d'aujourd'hui dans diverses disciplines. Le tout dans une ambiance festive et estivale.

Un rendez-vous à ne pas manquer, d'autant que les sportifs auront à défier une difficulté à laquelle ils ne sont pas trop habitués, celle de concourir sur le sable, ce qui rend encore la compétition plus intéressante à suivre, quelle que soit la discipline, car nécessitant plus d'effort et, de surcroît, plus de qualités physiques que dans les épreuves habituelles.

Consolider la solidarité africaine

A la veille du coup d'envoi de ces 2mes Jeux africains de plage, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a tenu une réunion extraordinaire de son comité exécutif sous la présidence de M. Mustapha Berraf.

«L'Afrique est unie et les JAP constituent une occasion unique pour consolider la Solidarité africaine», tel est le message délivré par l'Acnoa et le Cnot qui placent cette 2e édition des Jeux africains de la plage sous le signe de la solidarité africaine.