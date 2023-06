Afrique: JAP-Hammamet 2023-teqball - 'Nous appuyons l'Afrique pour lancer une compétition continentale' (Laszlo Vajda-FITEQ)

HAMMAMET — Des responsables au sein de la Fédération internationale de teqball (FITEQ) ont affirmé que l'instance internationale tend à promouvoir davantage la discipline en Afrique, tout en se félicitant de l'intégration du jeu au programme des compétitions officielles de l'édition de Hammamet des jeux africains de plage (JAP 2023) et ce, pour la deuxième fois de l'histoire des JAP après avoir figuré comme étant un simple show lors de l'édition du Cap-Vert.

Le secrétaire générale de la FITEQ, Laszlo Vajda a, lors d'une conférence de presse donnée ce samedi, à Hammamet, en présence des représentants de la discipline en Afrique et en Tunisie, déclaré que le Teqball se popularise rapidement et augure d'un bel avenir sur le continent africain où on compte jusqu'à ce jour 43 fédérations.

Et Vajda d'ajouter: "La FITEQ est soucieux de soutenir davantage les fédérations nationales africaines en les dotant des équipements requis pour la pratique de ce sport, drainer plus de jeunes et veiller à la formation des entraîneurs et arbitres".

Selon lui, la FITEQ appuiera la Confédération africaine du jeu pour l'organisation d'une compétition continentale, après que le teqball ait devenue une discipline faisant partie du programme officiel des JAP.

De son côté, le représentant de la confédération africaine de teqball a souligné l'intention de l'instance d'organiser le championnat d'Afrique de la discipline à l'instar des autres sports, assurant que l'Afrique renferme des champions de teqball capables de briller à l'international.

"Le teqball qui s'apparente au football dans sa pratique ne manquera pas d'attirer les jeunes talents dont regorge le continent africain" a-t-il encore lancé.

A noter qu'en Tunisie, il existe une association de teqball qui tend à se convertir en fédération de la discipline pour promouvoir davantage le jeu, notamment que seule une dizaine de clubs avec quelque 100 joueurs évoluent sur le sol tunisien.

S'agissant de la participation tunisienne aux 2es JAP, le joueur tunisien Yassine Sahli a fait savoir qu'il vise le sacre en simples et l'or en doubles.

"Les joueurs tunisiens disposent des qualités nécessaires pour s'imposer chez eux à Hammamet", a-t-il assuré.

Pour rappel, lors des 2es JAP, le tournoi de Teqball se déroulera du 24 au 26 juin avec la participation de 14 sélections africaines.