Mozambique: Timide retour à la normale dans la province de Cabo Delgado

La province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, est le théâtre d'attaques armées jihadistes depuis 2017. Une crise qui a fait des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et entraîné l'intervention de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, la situation semble revenir peu à peu à la normale si bien que le géant pétrolier TotalEnergies a choisi de reprendre ses activités dans la région. Quant aux habitants, ils regagnent leurs maisons.

Dans le village de Mute, à situé cinquante kilomètres de Mocimboa da Praia, près de 70% de la population est de retour. Silvestre Saudjandja a retrouvé sa maison brûlée : « Ma maison a été détruite, il ne reste que les murs, je n'ai rien retrouvé. Depuis qu'on est rentré, en mars, la situation est redevenue normale. »

Les populations n'ont rien

Un quotidien où les populations manquent de tout : nourriture, eau, infrastructures de santé. Les populations continuent à être dépendantes de l'aide humanitaire raconte Jordão Matias Sabime : « On a faim. Nous n'avons rien à manger ni à faire. Je suis arrivé et les maisons ont toutes été brûlées. On n'a rien à faire, on survit. »

Le village a été repris par les forces du Mozambique et du Rwanda ; néanmoins les souvenirs des attaques terroristes sont toujours présents dans les esprits, nous raconte Silvestre Saudjandja : « Aujourd'hui on est en sécurité, on arrive à dormir. Je ne connaissais pas les terroristes, je sais que le pays est en guerre et qu'il faut courir si j'entends des tirs parce que c'est synonyme de mort ». Un exemple parmi tant d'autres des atrocités perpétrées par les insurgés de la province de Cabo Delgado, qui ont laissé derrière eux une région dévastée et des milliers de personnes dans le besoin.