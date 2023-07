Tunisie: Intelligence Artificielle - La fièvre monte en flèche !

Conscient de son rôle crucial, l'écosystème tunisien de l'intelligence artificielle connaît une croissance exponentielle, et cette révolution numérique est fortement alimentée par l'IA qui joue un rôle central.

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue une réalité incontournable dans notre société moderne, transformant profondément nos vies et devenant un pilier fondamental de toute transformation numérique.

Conscient de son rôle crucial, l'écosystème tunisien de l'intelligence artificielle connaît une croissance exponentielle, et cette révolution numérique est fortement alimentée par l'IA qui joue un rôle central.

Le mois de juin a été marqué par une multiplication de publications, des discussions, des initiatives et des événements à tous les niveaux : académiques, associatifs et au sein des établissements publics.

Plus d'investissement dans les IA

Cette fièvre de l'intelligence artificielle, animée par cet écosystème en plein essor, offrira de meilleures chances au pays pour améliorer son classement dans l'indice «Government AI Readiness Index» d'Oxford Insights (actuellement 4e en Afrique et 70e dans le monde parmi 181 pays). En conséquence, cela augmentera les opportunités d'investissement étranger dans le domaine de l'IA en Tunisie. Dans cet esprit, il incombe à l'Etat d'assumer son rôle de premier acteur pour contribuer à l'atteinte de cet objectif ambitieux.

Ainsi, il peut entreprendre plusieurs actions. D'abord, il faut inclure l'intelligence artificielle dans tous les programmes d'éducation, des écoles aux lycées, et sensibiliser aux applications de l'IA dans d'autres disciplines telles que la médecine, la finance et le droit. Ensuite, il est possible de mettre en place un organe collégial d'experts en intelligence artificielle ou une instance de régulation pour encadrer l'utilisation de cette technologie en Tunisie. Aussi, l'Etat peut créer une institution dédiée à la promotion et au développement de l'IA dans notre pays.

Parmi les évènements qui ont été entrepris ces derniers temps, on peut citer cette liste qui peut être non exhaustive. Au niveau des événements académiques, l'«Espita», école d'ingénierie, a organisé,le 2 juin dernier, dans le cadre de l'édition «JIBio2023», la conférence «BioAI : Quand la biologie rencontre l'intelligence artificielle pour révolutionner l'industrie de la santé». Du 8 au 10 du même mois a été organisé le sommet «Artificial Intelligence National Summit - AINS 2023», par la section «computer society» de l'Institut des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens (#Ieee).

Egalement le 15 juin, a été tenue la conférence «Les intelligence artificielle Génératives telles que ChatGPT : Quelle stratégie nationale ? A autoriser ou proscrire ? et comment ?», organisée par l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts à Beit Al-Hikma

Au niveau institutionnel

Le 23 du mois dernier, le Club Ieee RAS Insat Student Branch a organisé la 5e édition du «National Robotics Weekend» (NRW) à Gammarth sous le thème de «l'Intelligence Artificielle pour la robotique».

Au niveau institutionnel, d'autres évènements publics ont également vu le jour comme la conférence sur «Intelligence artificielle dans la Santé», organisée par le Centre informatique du ministère de la Santé (Cims) dans le cadre de l'évent «Journée scientifique sur les tendances de la santé numérique en Tunisie et dans le Monde».

Pour ce qui est des événements associatives, on peut aussi, citer le Webinaire «Generative AI, the new source of Creation», organisé par Tunisian AI Society «TAIS» et Reconnectt (fondé par Sami Ayari) ou encore le Webinaire «Tunisie, l'IA en santé : de la définition aux enjeux et perspectives», organisé par IA News et modéré par Imed Hanana, co-fondateur de IA_NEWS.

Un séminaire sur l'«Intelligence artificielle : enjeux éthiques et impacts sociaux» a, par ailleurs, été organisé par «Globethics Mena Centre-Tunis» (fonfé par Kamel Ayadi).

Le séminaire «Digitalisation des services Intelligences artificielle : opportunités et enjeux», organisé par Essect Digital Services, a été également tenu également au mois de juin au Centre de formation et d'appui à la décentralisation (Cfad) à Tunis.

Il ne faut pas oublier le bon nombre d'articles qui ont été rédigés sur le thème de l'Intelligence artificielle. On citera à titre d'exemple quelques écrits «éthique et gouvernance de l'IA générative», l'interview de Racha Friji, docteur en intelligence artificielle et chercheur chez Talan Innovation Factory, par DigiClubpowered by Topnet et Huawei Technologies «Voici pourquoi il faut rationaliser l'utilisation de l'IA» et l'article «Quelle gouvernance pour l'IA ?»...

(CIO Scet-Tunisie et président de l'Atia)