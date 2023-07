Cote d'Ivoire: Municipales 2023 à Cocody-Georges Alain Blé ne veut pas plus de 50 élèves dans une classe primaire

Georges Alain Blé, candidat déclaré aux municipales à Cocody a indiqué qu'une fois élu, il travaillera à ce qu'il n' y ait pas plus de 50 élèves dans une classe primaire dans la commune .

À l'occasion de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de Cm2 dans les villages Atchan de Cocody, le samedi 1er juillet 2023, Georges Alain Blé, candidat à l'élection municipale du 02 septembre, tête de liste de " Cocody Autrement", a invité les populations à voter pour lui.

Georges Alain Blé, candidat à l'élection municipale du 02 septembre, tête de liste de " Cocody Autrement" a initié une cérémonie de récompense des trois meilleurs élèves de chaque Groupe scolaire des six villages Atchan de Cocody à Anono. Il s'est servi du cadre pour appeler les populations à porter leur choix sur lui. « Nous comptons sur vous pour nous porter à la tête de Cocody, le 02 septembre. Je viens vous courtiser afin que vous puissiez m'apporter vos voix. Ce sont les populations qui décident qui doit diriger. Un maire ne s'impose pas aux gens. Les candidats viennent vous convaincre, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Votre choix du 02 septembre sera décisif. Je veux vous encourager à ne pas choisir à la légère » , a-t-il lancé.

Dans son projet de société, Georges Alain Blé a affirmé que l'éducation est l'une de ses thématiques principales. C'est pourquoi, il ambitionne de prendre la tête de la commune de Cocody pour assurer une meilleure éducation aux apprenants. Selon ses propres mots, une fois élu, il va lutter contre le nombre pléthorique dans les salles de classes. Mais en plus de cela, il prévoit des conditions d'apprentissage favorables pour les élèves. « Dans notre projet " Cocody Autrement", nous voulons travailler à ce qu'il n' y ait plus de 50 élèves dans une classe primaire. Quand on est maire de Cocody qui est vue comme une commune de privilège, on doit travailler pour réduire les inégalités » , a-t-il déclaré.

%

Mariam Traoré, député de Tengrela : « Alpha Sanogo est déjà Maire de la commune de Tiassalé. Ce n'est même pas un débat»

Ce sont au total 24 élèves issus des groupes scolaires des six villages Atchan de Cocody qui ont été célébrés. Ils ont reçu des kits scolaires, des tableaux de reconnaissance. En plus de ces présents, Georges Alain Blé a remis la somme de 75 000 francs Cfa aux premiers de chaque groupe scolaire. Les classés deuxièmes ont reçu chacun, la somme de 50 000 francs Cfa et les troisièmes des groupes scolaires ont perçu chacun la somme de 25 000 francs Cfa. « Vous n'êtes pas forcément les meilleurs de Cocody. Vous êtes les meilleurs de votre groupe scolaire. Les cadeaux visent à vous encourager à travailler et à aller encore plus loin » , s'est-il adressé aux élèves.

Olivier Dion avec A. Traoré (Stagiaire)