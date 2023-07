Congo-Kinshasa: Insécurité grandissante à Kinshasa - 30 kidnappeurs dans les filets de la Police

Persistance du phénomène kidnapping dans la ville de Kinshasa, devenue depuis un certain temps, une ville coupe-gorge où la traversée de jour comme de nuit de certains de ses quartiers, foyers de la violence, fait dresser les cheveux sur la tête. Après avoir lâché ses hommes sur le terrain pour tenter de percer le mystère de ces malfaiteurs d'un genre nouveau, le commissaire divisionnaire Sylvano Kasongo s'est fait un point d'honneur en présentant hier lundi 3 juillet 2023, un échantillon des malfaiteurs impliqués dans des enlèvements de paisibles citoyens .

La moisson de cette traque spéciale composée de trente individus de tous acabits, comprend des individus dangereux de tous sexes, hommes et femmes, civils et policiers, aujourd'hui mis hors d'état de nuire. Ces individus très dangereux, comme il faudrait le signaler, ont été présentés au Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, et aux médias, afin de rassurer l'opinion nationale que le Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa est très actif dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain.

Devant l'esplanade du bâtiment de la Territoriale à Kasa-Vubu, le porte-parole de la police provinciale a indiqué que parmi les «trophées» exhibés au Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières figurent 27 criminels dont quatre policiers et six filles. Ces kidnappeurs qui ont semé la terreur et la désolation, ces derniers temps, dans la capitale, appartiennent à plusieurs réseaux dont les spécialités les plus connues sont les vols, les viols, les meurtres et des extorsions des victimes.

%

Comme pour étayer ses accusations, le Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, a présenté plusieurs butins de ces bandits, ainsi que des armes blanches et autres matériels. Mais aussi les voitures leur servant de moyen de déplacement. Entre autres, il y avait trois voitures Toyota IST, sept motos et un lot des machettes. A ce stade des enquêtes de la police, les dépositions des victimes ont permis d'organiser la reconstitution des divers cas d'agressions et d'enfoncer davantage certains bandits qui avaient opté de nier les faits, alors que pour la plupart, ils ont été reconnus et acculés par leurs victimes.

Surprenant est le fait que pour la plupart de ces bandits, l'âge oscille entre 25 et 50 ans et presque tous, sont des récidivistes, fichés par la police et dont quelques-uns ont séjourné dernièrement à la Prison centrale de Makala pour divers méfaits similaires. Leurs acolytes, malfaiteurs en herbe, qui ont basculé récemment dans la grande criminalité, entendaient certainement relever le flambeau de l'insécurité. Heureusement que les unités spécialisées de la Police provinciale, notamment le célèbre Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, ont mis fin à leur safari criminel.

Dans ce même registre, rappelons l'arrestation, le jeudi 29 juin 2023, de deux policiers par des éléments de l'Etat-major de la Force terrestre. Il s'agit du commissaire principal Ngoy Kibwe et de l'agent Mpongo wa Mpongo. Ces deux individus dangereux, qui roulaient à bord de leur voiture Toyota IST de couleur rouge, immatriculée 8157 AT 01, avaient aperçu dans le quartier GB, une dame qui cherchait un taxi pour aller acheter ses provisions.

Elle était interpellée d'abord par le policier Mpongo wa Mpongo, prétendant que l'on avait besoin d'elle. Imperturbable, la jeune dame a continué son chemin quand un second policier a tenté de l'embarquer de force dans leur voiture. De nombreux piétons, témoins de cette scène d'enlèvement et qui ont volé au secours de la dame, ont réussi à mettre hors d'état de nuire ces deux individus. Ils seront aidés par les éléments de garde d'une autorité.

Appréhendés par l'équipe dépêchée sur le lieu par le Commandement de la Force terrestre, les deux malfaiteurs ont tenté de s'enfuir sans y parvenir. En dépit de leurs dénégations, on a pu saisir dans leur voiture, un revolver de calibre 9 millimètres, des biens appartenant aux nombreuses victimes qu'ils avaient kidnappées et abandonnées dans des endroits isolés. L'on croit savoir que dans le lot de ces effets, les enquêteurs de la Force terrestre pourront certainement retrouver les traces des victimes ; Ce qui permettrait de retracer leur parcours criminel.

Avec ce coup de filet, les Kinois ont poussé un ouf de soulagement en espérant la baisse du niveau de criminalité, grâce aux arrestations de ces individus qui ont procuré des insomnies aux habitants de la ville de Kinshasa.

Abordés par Le Phare, quelques Kinois n'ont pas manqué d'exhorter les responsables de la justice à plus de rigueur dans la mise en branle de l'action pénale. Il est à espérer que ces brigands ne seront pas laissés en liberté, sous de fallacieux prétextes, alors que leurs responsabilités pénales sont avérées dans les multiples cas d'enlèvements enregistrés ces derniers temps dans la capitale.