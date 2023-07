Gabon: Ali Bongo Ondimba préside un Conseil des Ministres délocalisé à Oyem

Oyem - lundi 3 juillet 2023-Ce lundi à Oyem, chef-lieu du Woleu-Ntem où il se trouve dans le cadre de sa tournée républicaine, le Chef de l'Etat a présidé un Conseil des ministres. délocalisé.

Cette initiative témoigne de la volonté du chef de l'Etat d'imprimer un rythme soutenu à l'action publique qui n'est en rien ralentie par ses déplacements, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle traduit également le fait que, pour le Président, au Gabon, toutes les provinces se valent ; un Conseil des ministres pouvant tout aussi bien se tenir à Libreville, la capitale, que dans les autres localités du pays.

A l'issue de ce Conseil des ministres, le Président de la République s'est tour à tour rendu à Mitzic, Medouneu et Minvoul pour y échanger avec les populations - en particulier les jeunes, les femmes et les notables - des départements de l'Okano, du Haut komo et du Haut-Ntem qui se sont mobilisées en masse pour l'occasion.

Parmi les points de satisfaction relevés par les populations : la construction des infrastructures scolaires et des centres de formation professionnelle, la création d'emplois grâce à l'interdiction de l'exportation des grumes et la première transformation locale du bois, la nouvelle gestion des forêts communautaires, la mise à disposition d'un fonds de 2 milliards de Fcfa destinés au financement des AGR et de 5 milliards pour les PME et PMI ou

encore la valorisation des droits des femmes et leur présence renforcée dans la vie publique.

Tout en exprimant leur soutien appuyé à l'action du Président de la République, les populations ont appelé à accélérer le rythme de l'action publique, entre autres, en matière de construction ou de rénovation des établissements scolaires et hospitaliers, des routes, des centres de loisirs et éducatifs, ainsi qu'en matière d'adduction en eau potable.

De retour à Oyem dans le département du Woleu, le Chef de l'Etat a reçu un vibrant accueil au stade d'Akouakam. L'occasion pour lui de communier avec la foule, mais aussi d'échanger avec elle et recueillir leurs attentes auxquelles il entend « répondre diligemment et efficacement », comme il l'a assuré.

Le Président Ali Bongo Ondimba a clôturé cette journée par la remise de chèques aux femmes commerçantes d'Oyem dans le cadre du Fonds d'aide destiné au financement des AGR. Un symbole de son engagement résolu en faveur de la dynamisation de l'entrepreneuriat des femmes