Afrique: CAN U23 - Le Maroc et l'Égypte en finale et qualifiés aux JO de Paris

Le Maroc, pays organisateur, et l'Égypte, tenant du titre, joueront la finale de la CAN des moins de 23 ans après leur victoire respectivement devant le Mali (2-2, tab 4-3) et la Guinée (1-0). Les deux équipes sont qualifiées directement aux JO de Paris. Le troisième ticket pour l'Afrique se jouera entre les équipes perdantes lors du match pour la troisième place.

La logique a été respectée dans ces demi-finales de la CAN U23 qui se sont disputées ce mardi 4 juillet. Mais, la tâche fut plus ardue pour le Maroc, pays organisateur, qui avait pourtant survolé le premier tour avec trois victoires en trois matches et huit buts marqués. La demi-finale a été pour le moins corsée pour les Lionceaux de l'Atlas qui ont dû attendre la prolongation et les tirs au but pour venir à bout de tenaces maliens. Pourtant, Zakaria El Ouahdi avait brillamment concrétisé la domination des siens en début de match en ouvrant le score dans le premier quart d'heure (14e). À Rabat, sous les yeux de Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, les Espoirs chérifiens vont tout de même avoir du mal face aux Aiglons qui reviennent au score une première fois après l'heure de jeu par Mamady Diambou (66e).

Treizièmes JO pour l'Égypte

Les nombreux supporters marocains présents au Stade Moulay Abdallah ont certainement crû le match plié après le but d'Amani El Ouazzani pendant la seconde période, la prolongation (108e), mais c'était sans compter sur la ténacité des Maliens qui revaient de disputer leur première fianle de CAN. Issoufi Maiga égalise une deuxième fois pour le Mali et contraint ainsi les hôtes aux tirs au but.

%

Dans cet exercice, les Marocains se montrent plus adroits, réussissant un sans-faute lors de leurs quatre premiers tirs. En face, le capitaine malien Boucacar Traoré manque sa tentative avant qu'Ahmed Diomandé ne rate le sien pour offrir au Maroc une qualification en finale.

À Paris, les jeunes Lions participeront à leurs septièmes JO, la première depuis 2012 à Londres.

Dans l'autre demi-finale, l'Égypte, vainqueur du trophée en 2019, a fait preuve de réalisme pour sortir la Guinée, qui disputait la première demie de son histoire. Les jeunes Pharaons ont été mis très tôt sur orbite par un but de Mohamed Shehata qui ouvre le score dès la 8e minute. Le milieu de terrain d'El Gaish, d'une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation, douchait rapidement les Espoirs du Syli. Ces derniers qui n'avaient remporté qu'un match en poule pour se retrouver en demi-finales semblaient avoir atteint leur limite, ne réussissant jamais à revenir au score.

Pour l'Égypte, cette deuxième finale consécutive est aussi une 13e qualification historique pour les Jeux olympiques.

La troisième place, qui va se jouer vendredi 7 juillet, sera loin d'être un simple lot de consolation, le vainqueur décrochera le troisième et dernier ticket pour l'Afrique aux JO de Paris.