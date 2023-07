Libye: Accord conclu entre les pouvoirs rivaux sur le partage des revenus pétroliers

En Libye, un accord a été trouvé entre les camps rivaux pour le partage des revenus pétroliers. Samedi 8 juillet, le Conseil présidentiel, la plus haute autorité du pouvoir exécutif, a annoncé un décret prévoyant la création d'une « haute commission financière ». Cette nouvelle entité pourrait aider à faire baisser la tension entre le pouvoir de Tripoli et le pouvoir parallèle installé dans l'Est, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar.

Les Nations unies ont salué l'adoption de ce mécanisme, disant espérer que la commission « renforcera la transparence dans la gestion des fonds publics et une répartition équitable des ressources ». Car c'est bien là le problème : le pouvoir libyen parallèle, installé dans l'est du pays, se plaint depuis longtemps d'un déséquilibre dans le partage des recettes pétrolières.

La Libye produit 1,2 million de barils par jour. Le pays souhaite monter à 2 millions en 2027. La manne, passée à 22 milliards de dollars l'an dernier, est donc énorme. Or, l'essentiel de l'or noir est produit dans l'Est. Le pouvoir parallèle installé là-bas reproche ainsi à la Banque centrale de distribuer le gros des revenus aux autorités centrales de Tripoli.

Fin juin, Oussama Hamad, chef de l'exécutif dans l'Est, avait menacé de bloquer les exportations d'hydrocarbure, risquant de couper la Banque centrale d'une grande partie de ses recettes. Lundi 3 juillet, le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, avait carrément posé un ultimatum. L'officier avait estimé que seules 7% des recettes étaient redistribuées à l'Est et laissait jusqu'à fin août pour qu'une commission se charge d'un partage équitable de l'argent. Sinon, ses forces seraient prêtes à répondre aux instructions, sans en dire plus.

La nouvelle commission est censée répondre à ces revendications. Elle sera présidée par le chef du Conseil présidentiel, Mohamed El Manfi lui-même. Ses 18 membres représenteront le gouvernement de Tripoli, la Compagnie pétrolière nationale NOC, les deux Chambres, la Cour des Comptes, l'Autorité de contrôle administratif et, fait majeur, l'armée du maréchal Haftar.