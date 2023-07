Tunisie: Une fois de plus, la Tunisie est accusée de maltraiter les réfugiés noirs

Harare — Le président de la Tunisie, Kais Saied, a rejeté les critiques faites à l’encontre de la gestion des réfugiés africains noirs par son gouvernement après que des centaines de migrants noirs africains aient été appréhendés par la police et abandonnés à la frontière libyenne, relate Al Jazeera.

Le 9 juillet, Saied a déclaré que les migrants étaient traités avec humanité, en raison de ce qu’il a appelé “nos valeurs”.

“Ces migrants reçoivent un traitement humain qui émane de nos valeurs, contrairement à ce que les cercles coloniaux et leurs agents font circuler”, on rapporte que la présidence tunisienne aurait déclaré cela..

Le 6 juillet, Human Rights Watch (HRW) a signalé que depuis le 2 juillet 2023, plusieurs centaines de migrants et demandeurs d’asiles noirs africains, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été déplacés de force par les agents de sécurité tunisiens vers une zone tampon lointaine et fortifiée près de la frontière Tunisie-Libye.

Des personnes avec un statut juridique régulier ainsi que celles avec un statut irrégulier en Tunisie ont été expulsées sans le processus requis, d’après le rapport de HRW.

En février 2023, Saied a agi plus sévèrement envers l’immigration illégale, utilisant un vocabulaire que l’Union Africaine à considéré être un “ discours de haine racialisée”.

Dans un discours le 21 février 2023, Saied a demandé la déportation de tous les immigrés illégaux et a jugé l’immigration comme un plan pour changer la démographie de la Tunisie pour qu’elle devienne plus africaine et moins arabe. Le 25 février, des centaines de tunisiens ont protesté en réponse aux remarques de Saied.

Saied est arrivé au pouvoir en 2019 et à depuis consolidé son pouvoir en renversant le gouvernement, en fermant et en dissolvant le parlement, et en adoptant une nouvelle constitution qui lui donne une autorité quasiment sans limite.

(Traduit de l'anglais par Aïcha Sall)