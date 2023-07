Afrique: Mandela était lié à l'Algérie par une relation forte et distinguée

ALGER — Les participants au "Forum de la mémoire" ont affirmé, mercredi à Alger, que la relation du militant et ancien président sud-africain, Nelson Mandela, était "distinguée et forte" avec l'Algérie, lui qui s'est inspiré de la Guerre de libération dans sa résistance face au régime d'Apartheid qui régnait dans son pays.

Ont pris part au Forum, organisé par l'association Mechaâl Echahid, et le quotidien El-Moudjahid, coïncidant avec le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et la Journée internationale de Nelson Mandela (18 juillet), le compagnon d'armes de Nelson Mandela pendant la Guerre de libération, en l'occurrence Noureddine Djoudi, et des diplomates, dont les ambassadeurs du Zimbabwe, du Venezuela et du Vietnam, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie.

Le président de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, Noureddine Djoudi, a indiqué que Nelson Mandela avait reçu une formation militaire par des Algériens et que son combat était inspiré de la lutte des révolutionnaires algériens et de la glorieuse révolution.

Une fois la formation militaire menée à bout, Feu Nelson Mandela a regagné son pays pour lutter contre "l'Apartheid", avant d'être arrêté en 1962, et condamné à la prison à vie, a rappelé M. Djoudi.

Le diplomate algérien a, par la même occasion, évoqué la cause palestinienne, dont le peuple subit des agressions et des violations sionistes continues, en particulier dans la ville de Jénine, ainsi que la cause sahraouie, dont le peuple souffre sous le joug de l'occupation marocaine, au moment où le régime du Makhzen s'enfonce dans la violation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, et poursuit l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental.

L'ancien ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud a déploré le fait que le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, soit occupé par un pays africain.

"Quelles que soient les circonstances, la liberté et l'indépendance seront l'allié des Sahraouis et des Palestiniens", a-t-il affirmé.

M. Djoudi a réaffirmé que l'Algérie a toujours été un soutien aux peuples palestinien et sahraoui pour leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le soutien des mouvements de libération est un principe immuable de l'Algérie considérée comme "le berceau des révolutionnaires".

-- Appel à diffuser les valeurs et les principes de Nelson Mandela --

La Journée internationale Nelson Mandela est célébrée cette année sous le thème "Les choses en mains", a déclaré le chargé d'affaires à l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie, Sello Patrick Rankhumise dans une allocution prononcée à cette occasion.

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour apporter nos contributions à créer une vie meilleure pour nous-mêmes, nos communautés, notre continent et notre monde", a-t-il dit.

Le chargé d'affaires à l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie a remercié le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le Gouvernement et le peuple algériens, pour "leur reconnaissance des contributions et de la lutte de Nelson Mandela, notamment après avoir baptiser l'une des infrastructures sportives de son nom (Stade de Baraki)". "Nous, en tant que Sud-africains et amis de l'Algérie, en sommes fiers", a-t-il soutenu.

De son côté, l'ambassadeur du Venezuela en Algérie, Juan Arias, a affirmé que feu Mandela a appris à tout un chacun comment être un politicien et un militant en même temps.

"Le plus important c'est que nous ayons un esprit de responsabilité et pas seulement être dans la direction politique", a-t-il dit.

Le diplomate vénézuélien a tenu à rendre hommage à la mémoire du défunt Nelson Mandela, ajoutant qu'il restera toujours un symbole de la lutte pour l'émancipation et la libération de l'oppression, et l'élimination de l'apartheid.

Il a, en outre, souligné que la Révolution sud-africaine dirigée par Mandela était semblable aux révolutions de libération de nombreux peuples opprimés qui ont souffert du joug colonial et aspiraient à la liberté, mais, au cours de ces révolutions, ajoute-t-il, il y a généralement une guerre médiatique qui tend à déformer les faits, "dont nous, les Vénézuéliens, avons été victimes", a-t-il soutenu.

Le monde célèbre, le 18 juillet coïncidant avec la date de naissance de "Madiba", la Journée internationale "Nelson Mandela", proclamée en novembre 2009 par l'UNESCO, en reconnaissance de la contribution de ce leader à la lutte pour la démocratie et la promotion de la culture de paix et de liberté à l'échelle mondiale.