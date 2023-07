Afrique Australe: Mandela Day 2023 - Une journée dédiée à la culture

L'Université d'Antananarivo (UA), en collaboration avec l'ambassade de la République d'Afrique du Sud, prépare actuellement le Mandela Day 2023 en l'honneur de la journée internationale Nelson Mandela.

Prévu le 18 juillet, cet évènement se déroulera au Grand amphi d'EGS à l'UA, à partir de 10 h 30. Mettant l'accent sur la culture, le Mandela Day 2023 proposera une variété de concours, dont des discours, de la musique, du dessin et de la peinture ainsi qu'une projection de film et une exposition artistique. Mandela Day est déjà célébré avec l'Afrique du Sud à l'UA depuis des années.

« Cette année, l'accent est mis sur la culture, contrairement aux années précédentes où des activités d'assainissement et sociales étaient organisées pour célébrer cet évènement. Le concours musical accepte tous les styles, qu'il s'agisse d'a capella, d'instruments, de danseurs ou non. Le concours de discours demande aux participants de commenter l'une des citations les plus célèbres et sages de Mandela en 180 secondes. Les slams ou les poèmes peuvent être en anglais ou en français » indique Assia Rajaona, responsable des relations publiques au sein de l'UA.

Le combat de Nelson

Les organisateurs prévoient des prix pour les gagnants de chaque catégorie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet à 23h59. Cette reconnaissance encourageante incitera les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes et mettra en lumière les talents artistiques présents au sein de la communauté universitaire. Nelson Mandela a consacré sa vie à lutter contre les injustices sociales, à promouvoir l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle.

Malheureusement, il semble que les leaders, que ce soit à Madagascar ou ailleurs dans le monde, n'aient pas toujours suivi son combat. Cependant, des évènements comme le Mandela Day permettent de rappeler l'importance de ces idéaux et de continuer à promouvoir les valeurs pour lesquelles il s'est battu tout au long de sa vie. Ne manquez pas cette opportunité de célébrer la culture et l'héritage de Nelson Mandela, tout en participant à des concours stimulants et en soutenant les valeurs qu'il a toujours défendues.