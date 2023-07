Congo-Kinshasa: Meurtre de Chérubin Okende - Moise Katumbi parle d'un « assassinat politique »

Moise Katumbi, président du parti politique Ensemble, dont Chérubin Okende était le porte-parole, qualifie son meurtre d'un « assassinat politique ». Il l'a dit au cours d'un entretien accordée à RFI à partir d'Abidjan où il participe à la 45e assemblée générale de la CAF.

« Je suis très en colère, je suis très triste. C'est un assassinat politique pour Chérubin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers et mes partenaires, on tue, et on veut nous réduire au silence... Nous n'allons jamais accepter », a déclaré Moise Katumbi.

Il réclame une enquête indépendante pour « savoir la vérité ». le président d'Ensemble affirme ne plus confiance aux institutions congolaises.

Il a ainsi décidé interrompre son séjour :

« Je suis obligé de rentrer mais ce qu'ils ont fait à Cherubin ne restera pas impuni. C'est un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où allons-nous dans ce pays, où est l'état de droit si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont le pays fonctionne ? ».

Le député national et ancien ministre des Transports et Voies de communication, Cherubin Okende a été retrouvé mort ce jeudi matin dans son véhicule sur l'avenue Poids Lourds à Kinshasa. Le corps de ce collaborateur de Moise Katumbi a été criblé des balles.