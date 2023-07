Afrique: Chute des flux d'investissements directs étrangers

Les flux d'investissements directs étrangers (IDE) vers l'Afrique ont chuté à 45 milliards de dollars en 2022 par rapport au record de 80 milliards de dollars atteint en 2021, a indiqué la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Ces flux vers l'Afrique ont représenté 3,5% des investissements directs étrangers dans le monde, précise l'agence onusienne dans le Rapport sur l'investissement dans le monde 2023 publié mercredi dernier. Le nombre d'annonces de projets nouveaux a augmenté de 39% pour atteindre 766. Six des 15 principaux mégaprojets d'investissement « greenfield » (d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars) annoncés en 2022 se trouvaient en Afrique.

Le nombre de nouveaux projets annoncés a plus que doublé, passant à 161. La valeur des opérations de financement de projets internationaux a augmenté de deux tiers, pour atteindre 24 milliards de dollars. Les flux vers le Maroc ont légèrement diminué de 6% pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Les investissements intrarégionaux sont restés relativement faibles, malgré une augmentation au cours des cinq dernières années. En 2022, les annonces de nouveaux projets intrarégionaux représentaient 15% de tous les projets en Afrique (2% en termes de valeur), contre 13% (2% en valeur) en 2017. Cependant, en valeur, les trois quarts des projets annoncés dans lesquels investissent uniquement des entreprises multinationales africaines concernaient le continent.

En 2022, la plus forte augmentation des annonces de projets entièrement nouveaux concerne l'approvisionnement en énergie et en gaz (à 120 milliards de dollars contre 24 milliards de dollars en 2021). La valeur des projets dans la construction et les industries extractives a également augmenté, pour atteindre respectivement 24 milliards de dollars et 21 milliards de dollars. Le secteur de l'information et de la communication a enregistré le plus grand nombre de projets. Les opérations internationales de financement de projets ciblant l'Afrique ont enregistré une baisse de 47% en valeur (74 milliards de dollars, contre 140 milliards de dollars en 2021), mais une augmentation de 15% du nombre de projets, qui s'élève à 157.