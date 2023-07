Afrique: Jeux de la Francophonie - Les délégations du Togo, du Burkina-Faso, Bénin et Congo-Brazzaville déjà à Kinshasa

Plus que quelques jours nous séparent du coup d'envoi des 9èmes Jeux de la Francophonie. Les premières délégations des pays annoncés séjournent déjà dans la capitale congolaise. Il s'agit de la délégation du Togo qui est arrivée vendredi, suivie des deux autres: celle du Burkina-Faso et du Congo Brazzaville, et enfin, la délégation du Bénin. Elles sont toutes logées à l'Université de Kinshasa, site bien aménagé pour héberger les athlètes. Le Togo, le Burkina-Faso et le Congo ont décidé d'arriver à temps, question de bien s'acclimater et s'en passer de tous les stress. Le décor est donc planté pour ce grand rendez-vous des pays francophones.

Plusieurs délégations sont donc attendues à Kinshasa pour ces Jeux, dont la France, la Belgique et une région francophone du Canada qui enverra une délégation réduite. Pendant près de deux semaines, des milliers d'athlètes de plusieurs disciplines venus de partout, vont s'affronter à la quête de trois couleurs de médailles : les médailles d'or, les médailles d'argent et de bronze.

Près de 20 disciplines sont retenues pour ces Jeux de Kinshasa. Le comité d'organisation a même déjà communiqué sur les différents sites qui abriteront chacun, une discipline précise.

Le football se déroulera au stade municipal Paul Bonga Bonga à Barumbu et stade Tata Raphaël pour la phase éliminatoire, les demi-finales au stade Tata Raphaël, et la finale au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le Basketball se déroulera au gymnase du stade des Martyrs ; le cyclisme partira de Bibwa dans la commune de la N'sele à l'Est de Kinshasa jusqu'à Palais du Peuple ; le tennis de table au stade Tata Raphaël ; athlétisme au stade des Martyrs et son terrain annexe; lutte libre (gymnase du stade Tata Raphaël) ; lutte africaines (Foire internationale de Kinshasa); judo (gymnase du stade Tata Raphaël); concours de chansons (Palais du Peuple); concours des danses hip hop (Échangeur Limete); photographie, sculpture et peinture (Académie des Beaux Arts); littérature nouvelle (Centre Wallonie Bruxelles); danse et créature (Palais du Peuple); création numérique (Institut Français de Kinshasa); contes et conteurs (Centre Wallonie Bruxelles).

Les athlètes congolais se préparent en conséquence pour rafler des médailles de cette compétition qui se joue à domicile.

Pour rappel, la première édition de Jeux de la Francophonie a eu lieu à Rabat et à Casablanca au Maroc, en 1989. La deuxième édition à Paris, en France, en 1994, puis Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), Nice (France, 2013) et Abidjan (Côte d'Ivoire, 2017).