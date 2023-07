Afrique: L'Espagne organise une réunion de haut niveau entre les pays de l'UE et de l'UA

Luanda — Le Royaume d'Espagne organise, en décembre de cette année, une réunion de haut niveau entre les pays de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) sur les investissements industriels en Afrique générateurs d'emplois.

L'information a été donnée à la presse ce mercredi par l'ambassadeur d'Espagne en Angola, Manuel Lejarreta, à l'issue d'une réunion de travail avec les députés de la troisième commission de l'Assemblée nationale.

Le diplomate espagnol, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, espère que l'Angola participera activement à cette réunion de haut niveau.

Il a jugé l'événement d'une importance capitale pour l'Afrique car il s'inscrit dans la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

Entre autres objectifs, l'agenda 2063 de l'UA aspire à ce que l'Afrique ait une culture consolidée des droits de l'homme, de la démocratie, de l'égalité des sexes, de l'inclusion et de la paix.

L'agenda susmentionné prévoit également la prospérité, la protection et la sécurité de tous les citoyens de l'Afrique, ainsi que des mécanismes de promotion et de défense des intérêts collectifs du continent et l'intégration continentale.

Le diplomate espagnol a noté, à l'occasion, que les relations entre l'Angola et l'Espagne sont bonnes, et ont été consolidées avec la visite en Angola du roi d'Espagne, Felipe VI, en février de cette année.

Les relations entre l'Angola et l'Espagne sont régies par l'Accord général de coopération, signé le 20 mai 1987. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 19 octobre 1977.

La coopération entre les deux pays s'est intensifiée dans le secteur des entreprises. Il existe plus de 60 entreprises espagnoles opérant en Angola dans différents secteurs.

La balance commerciale entre l'Angola et le Royaume d'Espagne a enregistré, de 2020 à 2022, une situation excédentaire pour l'Angola, dans laquelle les principaux produits importés étaient les machines, les appareils et instruments mécaniques, les véhicules à moteur, les tracteurs et autres véhicules, en plus des matériels électriques.

Parmi les produits les plus exportés, on trouve les carburants, les minéraux, les huiles minérales et les produits de leur distillation, les matières bitumineuses, les cires minérales, les poissons et crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques, le sel, le soufre, la terre et les pierres, le gypse, la chaux et le ciment, machines, appareils électroménagers et instruments mécaniques, ainsi que du café et des thés et des épices.