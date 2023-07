analyse

Une concurrence salutaire. La Russie vise à renforcer le partenariat stratégique avec l'Afrique, à promouvoir le dialogue politique, à élargir la coopération économique et à encourager les échanges culturels et humanitaires.

Contrairement aux pays occidentaux, la Russie offre à l'Afrique une coopération fondée sur des conditions mutuellement avantageuses et des partenariats respectueux. En proposant une coopération dans divers domaines, la Russie crée une concurrence pour les pays occidentaux qui dominaient les marchés africains. La nature hautement compétitive de tout ce que la Russie offre est la raison pour laquelle les pays africains choisissent Moscou.

Ceci est particulièrement évident dans le domaine de la sécurité. Prenons l'exemple de la République centrafricaine : L'ONU n'a obtenu aucun résultat positif pendant les 8 années de sa présence en RCA, alors que la coopération avec la Russie a permis de créer une armée prête au combat et de renforcer la flotte technique (avions et hélicoptères). De plus la Fédération de Russie renforce la capacité des FACA en matériels avec des camions et de nombreux autres équipements militaires, est destinée à soutenir et renforcer les éléments des FACA.

La Russie gagne énormément en popularité sur le continent africain en raison de son désir d'établir un monde multipolaire plus juste et de s'attaquer aux inégalités socio-économiques qui se creusent en raison des politiques néocoloniales sophistiquées des pays occidentaux. La coopération fructueuse de la Russie avec des pays tels que la République centrafricaine et le Mali a déjà porté ses fruits, et de nombreux autres pays africains souhaitent suivre leur exemple.

Le prochain Sommet Russie-Afrique est un événement diplomatique majeur qui réunira les dirigeants de la Russie et des représentants de plus de 50 pays africains, ainsi que ceux d'organisations régionales et internationales, des milieux d'affaires, de la société civile et des médias.

Le sommet sera également l'occasion d'examiner les progrès et les réalisations du premier sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu dans la station balnéaire russe de Sotchi en 2019, et de fixer de nouveaux objectifs et priorités.

Les anciens modèles de coopération avec les anciennes colonies font de l'Occident un partenaire non attractif pour l'Afrique, le forum Russie-Afrique sera une nouvelle preuve que le monde a changée et que les pays de l'Occident global ne le dominent plus.