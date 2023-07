Afrique: Sommet Russie-Afrique - Herimanana Razafimahefa et Yvette Sylla à St-Petersburg

Le président de la République ne fera pas le déplacement en Russie. Vladimir Poutine a convié les pays d'Afrique à participer au deuxième Sommet Russie-Afrique qui sera accueilli par la ville de St-Petersburg, les 27 et 28 juillet prochains.

Contrairement à d'autres présidents africains, Andry Rajoelina ne sera donc pas de la partie. Pourtant, Madagascar y sera représenté. Le chef de l'Etat a dépêché son ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, et le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, pour le représenter à ce sommet.

La délégation est partie hier pour rejoindre la Russie et devrait arriver dans ce pays en ce début de semaine. La diplomatie russe a beaucoup oeuvré depuis des mois pour décrocher la participation malgache à ce sommet, malgré le contexte de tension internationale.

En mai dernier, le conseiller spécial du président de la République, Patrick Rajoelina, a rencontré l'ambassadeur russe, Andrey Andreev, pour évoquer le sujet. Ce diplomate a poursuivi les discussions avec la ministre des Affaires étrangères lors d'un entretien en juin dernier.

La tenue de ce sommet intervient en pleine tension diplomatique internationale suite à l'invasion russe en Ukraine et les ruptures de différents accords internationaux avec la Russie, surtout en matière d'alimentation.

Les pays occidentaux braquent, à cet effet, les projecteurs sur ce sommet dont les thématiques ont tout pour séduire les pays africains. « L'économie du nouveau monde, la sécurité intégrale et le développement souverain, la coopération dans le domaine de la science et des technologies » sont, entre autres, les sujets qui vont être abordés à cette rencontre.

En tout cas pour la Russie, ce sommet de St-Petersburg sera une occasion pour la Russie de travailler les différentes pistes pour renforcer la coopération avec le continent. « Le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique constitue une plateforme unique de dialogue direct entre les entreprises, les gouvernements et les représentants des communautés créatives et culturelles de Russie et d'Afrique. Je suis convaincu que dans un avenir proche, toutes les rencontres du forum aboutiront au renforcement des liens entre nos régions et à une coopération fructueuse », a déclaré Anton Kobiakov, conseiller de Vladimir Poutine et secrétaire exécutif du comité d'organisation du sommet.

En 2019, le président de la République a fait le déplacement en Russie pour assister à la première édition du Sommet de Sotchi. Une rencontre de haut niveau qui a aussi réuni plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique. Une délégation économique russe est venue au pays après ce sommet mais aucun accord de coopération n'a été rendu public.