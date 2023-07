Afrique: La RDC connaît l'une des croissances démographiques les plus rapides au monde - Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle

analyse

_Le profil démographique d'un pays est important car il détermine son rythme de développement : il présente des opportunités et des risques. Pour de nombreux pays en développement, le défi consiste à gérer un profil démographique qui exerce une pression sur les ressources disponibles et certaines couches de la population. La République démocratique du Congo est l'un des pays qui doit relever ce défi. Jacques Emina, qui a étudié la démographie dans le pays au cours des deux dernières décennies, décortique les chiffres. _

Quels sont les défis démographiques de la RDC ? Quels en sont les facteurs?

Avec 102 millions d'habitants en 2023, la République démocratique du Congo est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. C'est le 15e pays le plus peuplé au monde.

On estime que d'ici 2050, la RDC comptera 215 millions d'habitants et rejoindra les 10 pays les plus peuplés du monde. Cela n'est pas si surprenant, compte tenu de la taille du pays : 2,3 millions de kilomètres carrés. Ce qui en fait le deuxième plus grand pays d'Afrique (derrière l'Algérie).

La population du pays est le résultat d'une croissance supérieure à la moyenne par rapport aux autres pays du continent. La population de la RDC a augmenté de 3,3 % en 2022. La moyenne du continent est de 2,5 %. Le taux de croissance moyen de la population mondiale était de 0,8 % en 2022.

La croissance démographique de la RDC a de graves conséquences sur le bien-être de ses habitants. Sans des politiques qui tiennent compte du profil démographique du pays - une population croissante et un nombre très élevé de jeunes par rapport aux personnes en âge de travailler - les conditions sociales telles que la pauvreté et la faim vont s'aggraver.

Deux raisons principales expliquent la forte croissance de la population : la diminution du nombre de décès et le nombre élevé de naissances.

Au cours des dernières décennies, la RDC a connu une baisse constante de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, bien que celle-ci reste relativement élevée par rapport à la moyenne mondiale. En 1995, la mortalité des enfants de moins de cinq ans était estimée à 175 décès pour 1 000 naissances vivantes. Ce chiffre est tombé à 87 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2018. La même année, le taux mondial de mortalité des enfants de moins de cinq ans était de 40 décès pour 1 000 naissances vivantes.

L'espérance de vie en RDC a également augmenté, passant de 49 ans en 1995 à 62 ans en 2023. Au niveau mondial, l'espérance de vie est actuellement de 73 ans.

En ce qui concerne le nombre de naissances, les femmes congolaises ont en moyenne 6,2 enfants au cours de leur vie. Cela représente quatre naissances de plus que la moyenne mondiale de 2,3 bébés.

Le taux de fécondité de la RDC est déterminé par quatre facteurs principaux.

Premièrement, les valeurs culturelles encouragent les gens à avoir des enfants. Les familles nombreuses sont appréciées. L'enquête démographique et sanitaire la plus récente du pays a révélé que les femmes congolaises voulaient en moyenne six enfants et les hommes en voulaient sept.

Deuxièmement, un début précoce de la maternité signifie un plus grand nombre d'années procréation. En RDC, plus de 30 % des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Environ un quart des jeunes femmes accouchent avant leur 18e anniversaire, contre 14 % dans le monde. Et 27 % des adolescentes congolaises âgées de 15 à 19 ans ont des enfants.

Troisièmement, très peu de femmes utilisent des méthodes contraceptives en RDC. Le pourcentage de femmes en âge de procréer qui utilisent une forme efficace de contraception moderne a été estimé à environ 7 % en 2018. Ce chiffre était de 4 % en 2007.

Le quatrième facteur de croissance démographique est l'absence de politique démographique nationale. Celle-ci comprend généralement un ensemble de mesures destinées à influencer l'évolution démographique.

Quel est l'impact de cette situation ?

La démographie galopante de la RDC a plusieurs conséquences.

La première est un taux de dépendance élevé. Cela se produit lorsqu'il y a beaucoup plus de personnes économiquement dépendantes que de personnes économiquement actives en raison du profil démographique par âge du pays. La population économiquement active est confrontée à une charge plus importante pour soutenir les personnes économiquement dépendantes, en particulier les enfants. Les enfants de moins de 15 ans représentent 41,6 % de la population totale de la RDC. Cela signifie que les personnes qui ont un emploi âgées de 15 à 64 ans portent un lourd fardeau dans un contexte où les revenus sont faibles.

Le pays est également confronté à d'importants défis en matière de planification. Les taux de fréquentation scolaire sont passés de 52 % en 2001 à 78 % en 2018. Néanmoins, 7,6 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont toujours pas scolarisés.

La RDC est à la traîne en ce qui concerne d'autres indicateurs clés du développement humain :

Quelles sont les interventions nécessaires ?

Le profil démographique d'un pays peut offrir des opportunités, ce que l'on appelle un dividende démographique. C'est le cas lorsqu'un pourcentage élevé de la population est jeune et qu'il y a des emplois pour eux.

Mais la RDC ne profite pas de cette opportunité et continuera dans cette lancée à moins qu'elle :

n'investisse dans le capital humain en améliorant ses systèmes d'éducation et de santé. La plupart des Congolais paient de leur poche pour les soins de santé. L'éducation est gratuite, mais le système est faible en raison de la faiblesse des allocations budgétaires.

ne conçoive une politique démographique pour orienter la dynamique démographique. Cette politique inclurait des mesures relatives aux naissances, aux migrations et aux lieux de résidence. Ces politiques devraient être liées à une politique nationale de développement intégré.

ne progresse dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit notamment d'augmenter le nombre de filles inscrites dans les écoles secondaires, de décourager les mariages d'enfants et de permettre aux jeunes mères d'aller à l'école.

n'améliore la gouvernance et lutte contre la corruption afin de promouvoir l'investissement dans l'éducation, la santé et l'emploi.

ne mette en place des systèmes de données qui peuvent soutenir des politiques fondées sur des données avérées.

Professor of population and development studies, University of Kinshasa