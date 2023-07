Afrique: Tanzanie - Andry Rajoelina participe au Sommet sur le capital humain

Le président Andry Rajoelina a mis le cap sur la Tanzanie où il assistera à partir de ce jour, au Sommet mondial sur le développement du Capital humain en Afrique. Cet évènement, que bon nombre d'observateurs considèrent comme « un rendez-vous révolutionnaire pour le Continent africain », est co-organisé par la Banque mondiale et le gouvernement tanzanien. Pendant deux jours, une vingtaine de Chefs d'Etat se réunissent à Dar-es-Salam pour mener des échanges sur le sujet.

D'après les informations, une résolution que l'on appellera « La déclaration de Dar-es-Salam » sortira à l'issue de ce Sommet. Tous les Chefs d'Etat présents dont le locataire d'Iavoloha devraient signer ce document qui contiendra les objectifs à atteindre en termes de capital humain. Attirer l'attention des plus grandes instances mondiales sur l'importance cruciale d'investir dans les individus. Tel est l'objectif principal de cette rencontre, mettant l'accent sur l'apprentissage, les compétences et le développement humain.

Pour sa part, le président Andry Rajoelina prononcera un discours demain dans le cadre de ce Sommet, sur la thématique : « Développement des compétences de la jeunesse pour assurer les employabilités ».

En effet, les dirigeants africains présents à Dar-es-Salam vont prendre part à des débats autour de trois panels. En l'occurrence, « La prospérité de l'Afrique dépend de la jeunesse de sa population. Comment l'Afrique peut-elle utiliser pleinement sa jeune population pour réaliser l'Agenda 2063 ? ; « Sommes-nous prêts à investir dans l'éducation et la productivité des jeunes africains ? ; Que devons-nous faire pour doter les jeunes des compétences nécessaires à la création d'emplois ?»

Programmes prioritaires

Pour Madagascar, depuis 2018, l'Etat Malagasy a inséré dans ses programmes prioritaires le développement du capital humain, à travers différents programmes pour la promotion de l'éducation, la formation professionnelle, la productivité et l'environnement économique pour favoriser la création d'emplois.

Le Velirano 8 du président Andry Rajoelina prévoit d'ailleurs la promotion de la femme et de la jeunesse. En 2020, l'indice du capital humain à Madagascar était l'un des plus bas au monde, s'établissant à 0,39.

De plus, près de 78% de la population Malagasy a moins de 35 ans, ce qui a incité le gouvernement à prioriser les programmes visant à répondre aux besoins des jeunes générations. Le pays progresse néanmoins vers le dividende démographique, grâce notamment à des investissements massifs dans les infrastructures éducatives telles que les écoles et les universités. La mise en oeuvre du projet Cantines scolaires qui a fait plus d'un million de bénéficiaires au quotidien contribue également dans l'amélioration de la situation.

De même pour la distribution de plus de 15 millions de manuels et supports d'apprentissage. Par ailleurs, selon un communiqué de la Présidence de la République, des progrès significatifs et ciblés ont également été réalisés dans le domaine de la santé, pour ne citer que l'augmentation du recours aux moyens modernes de planification familiale et des accouchements dans les centres de santé.

D'après les informations, ce Sommet sur le développement du capital humain constituera une occasion pour la Grande île de partager nos avancées actuelles et d'échanger sur les meilleures pratiques des autres pays.