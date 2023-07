Cote d'Ivoire: 2è Sommet Russie-Afrique- Le Capitaine Ibrahim Traoré chez Poutine

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a quitté, ce 25 juillet 2023, Ouagadougou pour Saint Pétersbourg, en Russie, où se tiendront du 27 au 28 juillet prochain le 2è sommet et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Rapporte le site aouaga.com.

Placé sous le thème : « Pour la paix, la sécurité et le développement », le sommet va regrouper une cinquantaine de Chefs d’Etat et de gouvernement du continent africain autour du Président russe, Vladimir Poutine, dans le but d’instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent.

La participation du Chef de l’Etat à cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie dans la perspective de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle le pays fait face depuis plus de sept ans.

Le sommet et le forum économique et humanitaire de Saint Pétersbourg se veulent alors des tremplins pour explorer tous les domaines de coopération, notamment la politique, la sécurité, les relations économiques, la science et la technologie, ainsi que les sphères culturelles et humanitaires.

Outre sa participation au sommet, le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré aura des échanges bilatéraux et accordera des audiences, toujours dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurisation et le développement du Burkina Faso.

Sur le continent africain, le président sud-africain conduira également une délégation de son pays au sommet Russie-Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa conduira la délégation de son pays au deuxième sommet Russie-Afrique qui doit se tenir à Saint-Pétersbourg fin juillet, a annoncé lundi le bureau présidentiel. Le Sommet, qui vise à favoriser une coopération et des partenariats mutuellement bénéfiques entre la Russie et le continent africain, s’est réuni pour la première fois en octobre 2019 avec l’engagement de continuer à se réunir tous les trois ans. « Ce 2e Sommet devrait examiner quatre déclarations et un plan d’action triennal, qui seront présentés pour examen. Ces soumissions porteront sur le renforcement de la coopération entre la Russie et les États africains dans les domaines de la politique, de la sécurité, du commerce, de la science, de l’informatique, du soutien humanitaire, de l’éducation, de la culture, des sports, de la jeunesse et de l’environnement ».

Selon le document, le sommet est appelé à encourager une coopération plus étroite entre la Russie et les nations africaines dans la lutte contre le terrorisme, la prévention d’une course aux armements dans l’espace et la garantie de la cybersécurité.

A noter que cette rencontre interviendra environ une semaine après l’annonce officielle de l’annulation de la visite de Poutine à participer au sommet des Brics en Afrique du Sud