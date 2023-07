Afrique: Forum économique et humanitaire Russie-Afrique - Pour renforcer la collaboration entre la Russie et les pays d'Afrique

Vladimir Poutine préside aujourd'hui, jeudi 27 juillet à Saint pertersbourg le deuxième forum économique et humanitaires Russie-Afrique. Ce sommet vise à renforcer la coopération globale et égalitaire entre la Russie et les pays africains.

Saint Petersburg abrite à partir d'aujourd'hui jeudi 27 juillet le deuxième Forum économique et humanitaire « Russie-Afrique » qui est un événement clé dans les relations russo-africaines. Il est ciblé sur l'atteinte d'un nouveau niveau qualitatif du partenariat mutuellement avantageux capable de répondre aux défis du XXIe siècle.

Ce forum revêt une importance primordiale dans les relations russo-africaines, visant à renforcer la coopération globale et égalitaire entre la Russie et les pays africains. Le Sommet Russie-Afrique est l'événement le plus médiatisé et le plus important des relations russo-africaines, qui déterminera leur développement dans les années à venir et contribuera à la construction d'un système multipolaire plus juste de l'ordre mondial.

Parmi les sujets de discussion prévus figurent des solutions pratiques pour assurer le développement ininterrompu du commerce, de la coopération économique et humanitaire, de la sécurité, du transfert de technologie, du secteur agricole, de la santé et de l'éducation.

A Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président Macky Sall, pour la deuxième édition de ce sommet après une première en 2019 à Sotchi, sur la mer Noire.

Plus de 50 séances et tables ronde sont ainsi prévues, notamment sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation, en passant par l'énergie, la sécurité, mais aussi l'éducation et la santé.

(Envoyée spéciale à Saint Petersbourg)