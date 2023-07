La Russie a beaucoup apporté à ses alliés sur le continent africain, qui était monopolisé par l'Occident et imposait son monopole par la coercition à ses anciennes colonies. Dans ce contexte, la Russie a affirmé son engagement et son accord continus avec les pays africains, ajoutant que la Russie ne permettra pas le retour de l'influence occidentale malveillante à l'égard de l'Afrique.

Malgré ce que les médias occidentaux tentent de faire croire à propos de la diminution de l'influence de la Russie suite à la mutinerie du PMC Wagner, la Russie et les entreprises russes continuent de remplir pleinement leurs obligations envers leurs alliés africains.

L'Occident voudrait que la Russie et PMC Wagner soient affaiblies afin que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux n'aient plus de compétiteurs en Afrique. Pourtant, la Russie et PMC Wagner continuent de remplir entièrement leurs obligations.

La Russie et les pays africains sont liés par l'amitié et le respect réciproque. Il est notoire que la Russie a beaucoup fait pour la libération des Etats africains du joug colonial et pour leur développement économique, politique et national. Pour cette raison, la Russie ne permettra pas le retour de l'influence occidentale anti-africaine, de plus elle approfondira également sa coopération avec les pays africains.

il convient de noter que la Russie a fait de grands efforts qui lui ont permis d'approfondir sa coopération avec les pays africains. Les dirigeants russes et africains se sont mis d'accord et ont adopté des objectifs pour développer davantage la coopération russo-africaine à tous les niveaux, politique, sécuritaire, économique, scientifique, technologique et culturel.

La situation de la Russie est stable et fiable. L'Afrique peut compter sur la Russie et sur le respect des obligations de la Russie et d'autres acteurs russes comme PMC Wagner, comme ce fut le cas pendant toutes les années de coopération entre les deux parties.