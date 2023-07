Niger: Après le coup d'Etat- L'Ua donne quinze jours aux militaires pour rétablir « l'autorité constitutionnelle »

L’Union Africaine exige le « retour immédiat » des militaires nigériens dans leurs casernes et le « rétablissement de l’autorité constitutionnelle » sous 15 jours, après le coup d’Etat contre le président Mohamed Bazoum. Rapporte l’Afp. Le Conseil de paix et de sécurité de l’Ua « exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes et le rétablissement de l’autorité constitutionnelle, dans un délai maximum de quinze jours » au Niger, dans un communiqué publié après une réunion vendredi de cette instance.

Le Conseil « se déclare profondément préoccupé par la résurgence inquiétante des coups d’Etat militaires » sur le continent et condamne « avec la plus grande fermeté » la prise de pouvoir des militaires à Niamey contre un président « démocratiquement élu », dont elle réclame la « libération immédiate ».

L’organisation panafricaine se dit prête à prendre « toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions punitives, à l’encontre des auteurs, au cas où les droits des détenus politiques ne seraient pas respectés »

Juste avant, dans un communiqué publié en date du vendredi 28 juillet, peu après le discours officiel de prise de pouvoir par le chef de la junte militaire(Cnsp), le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a annoncé que « la France ne reconnait pas les autorités issues du putsch mené par le général Tchiani ». Pour Paris, « le Président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu par le peuple du Niger, est le seul Président de la République du Niger ». L’ancienne puissance coloniale qui considère que la tentative de coup d’état au Niger n’est pas encore « définitive » a aussi « réitéré dans les termes les plus fermes les demandes claires de la communauté internationale appelant à la restauration sans délai de l’ordre constitutionnel et du pouvoir civil démocratiquement élu au Niger ».