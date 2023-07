Niger: Après le coup d'Etat- Les sanctions de l'Uemoa tombent…

A l’issue du sommet spécial des Chefs d’Etats de la Cédéao et de l’Uemoa sur le Niger ténu ce 30 Juillet 2023 à Abuja, la conférence des Chefs de l’Etats de l’Uemoa a pris une série de mesures. Ce pour contraindre les putschistes à rétablir le président Bazoum dans ses fonctions.

Selon le communiqué final, il s’agit d’une part de fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'Uemoa et de l’interdiction de survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger et d’autre part, de la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'Uemoa et le Niger y compris celles portants sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services.

Ce n’est pas tout. L’Uemoa a décidé de la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'Uemoa et le Niger. Sans oublier le gel des avoirs financiers et monétaires de l'Etat du Niger à la Bcéao et dans les banques commerciales des pays de l'Uemoa. L’institution générale annonce également le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la Bcéao et dans les banques commerciales des pays de l'Uemoa et la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques et les banques installées dans les autres pays de l'Uemoa.

Par ailleurs, elle envisage « la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l'Uémoa particulièrement la Boad et l 'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'état, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine »

Aussi, la Conférence des Chefs d’Etat décide « de l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions organes de gouvernement que tenteraient de constituer les militaires dans ce coup de force, elles s'appliqueraient également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace Uemoa »

Par ailleurs les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Uemoa réaffirment que « le seul et unique Chef d'Etat du Niger est le Président Mohamed Bazoum, en conséquence seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'Uemoa. En cas d'atteinte à son intégrité physique les auteurs seront tenus pour responsables. »

Une batterie de mesures contraignantes certes, mais des pays comme le Burkina Faso et le Mali qui font frontières avec le Niger et qui sont dirigés par des juntes vont-ils respecter à la lettre ces mesures ? Affaire à suivre.