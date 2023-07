Cote d'Ivoire: Barreau de Côte d'Ivoire - Me Florence Loan-Messan, élue première femme bâtonnière

Le Barreau de Côte d'Ivoire vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Me Loan Messan-Florence a été désignée par ses pairs pour succéder à l'influent avocat, Me Claude Mentenon. Elle a été élue, le samedi 29 juillet 2023, à Abidjan, par les 521 avocats qui ont pris part à cette élection du nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire (2024-2027).

Dauphine élue (2023-2024), Me Florence Loan-Messan prendra fonction en 2024 pour un mandat de trois ans. Elle devient ainsi la première femme à devenir Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire depuis sa création en 1959.

Candidat au dauphinat, Me Michel Brizoua-BI, avocat à la Cour a félicité Me Florence Loan-Messan pour sa brillante élection. Il a également adressé ses chaleureuses félicitations à la dauphine de Me Mentenon sur sa page Facebook. « Je voudrais la féliciter très chaleureusement et lui adresser tous mes voeux de succès pour le dauphinat qu'elle entame et sa future mandature en qualité de Bâtonnière », a-t-il écrit.

Selon les règles de l'Ordre, le successeur est élu au scrutin majoritaire par ses pairs pour trois années. Un an avant la fin de chaque mandat, l'assemblée générale élective du barreau élit le dauphin appelé à lui succéder.

Pour prendre la relève du bâtonnier Claude Mentenon, quatre avocats se sont affrontés dans les urnes. Il s'est s'agit de Me Florence Loan-Messan, Me Michel Brizoua-Bi, Me Adama Soro et de Me Koné Dogbemin Gérard.

Les votes ont commencé depuis le vendredi 21 juillet 2023 pour les avocats qui ont eu un empêchement.

Il faut souligner que le bâtonnier a pour mission d'assurer la gestion de l'Ordre, de représenter l'Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des juridictions ; de toutes les autorités et des tiers, de veiller au respect de la déontologie et de la discipline des avocats, à ce titre.

Il est l'autorité de poursuite en matière disciplinaire, prévenir, concilier et résoudre les différends d'ordre professionnel entre les membres du Barreau et instruire toute réclamation formée par les tiers contre un avocat. Le barreau a essentiellement pour missions de garantir la compétence professionnelle, de veiller au respect des règles professionnelles et déontologiques et de faciliter l'accès au droit et à la Justice de tous les citoyens.