Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le Forum international des femmes entreprenantes s'ouvre à Brazzaville

La 12e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied) rassemble, du 31 juillet au 5 août, dans la capitale congolaise la gent féminine venue de plus de vingt pays autour du thème « Accompagnons les entreprises africaines pour renforcer les capacités des filières de transformation, accélératrices du "Made in Africa" ».

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a ouvert les travaux de la 12e édition du Fied le 31 juillet à Kintélé, dans la périphérie nord de Brazzaville. L'agenda de ce forum, dont la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, est la marraine, prévoit entre autres des ateliers interactifs, des tables rondes, des master classes, des sessions B to B ou B to C, des expositions ventes. « A cette année de l'entrée du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine, cette 12e édition du Fied donne l'occasion aux entrepreneurs congolaises d'échanger avec leurs consoeurs africaines et d'ailleurs sur des questions qui entravent le développement de leurs entreprises, de partager leurs expériences, de renforcer les actes de coopération pour l'accroissement et la pérennisation de leurs activités économiques », a indiqué le chef du gouvernement.

Pour sa part, la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné que l'entrepreneuriat des femmes est un accélérateur du processus de diversification de l'économie et de création de richesses. « A ce titre, il est impérieux de favoriser une culture valorisante de l'entreprenariat à travers des campagnes d'information et de sensibilisation tant au niveau rural qu'urbain. Offrir des plates-formes d'opportunités et d'échanges », a-t- elle révélé.

Made in Africa

L'objectif du label "Made in Africa" est de permettre au continent de mieux s'intégrer dans la mondialisation, a expliqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. Le Fied, selon elle, fait partie des écosystèmes dynamiques et inclusifs ayant un rôle important à jouer dans l'atteinte de cet objectif. D'où le thème « Accompagnons les entreprises africaines pour renforcer les capacités des filières de transformation, accélératrices du "Made in Africa" ».

La présidente et fondatrice du Fied, Djelika Yeo, a appelé les femmes entreprenantes, dynamiques à jouer pleinement leur rôle pour l'éclosion de l'esprit entrepreneurial à même de créer des emplois et de la richesse. « Si nous, les femmes africaines, nous nous mettons au travail, nous allons y arriver », a-t-elle déclaré.

Programme

Mardi 1er août

Le panel 2 portera sur les défis des chaînes de valeur des filières agricoles en Afrique : produire, transformer, conserver, stocker, distribuer de façon durable. Panel 3 : Les industries qui feront la force de l'Afrique. Panel 4 : Le financement des entreprises par des solutions innovantes pour mieux vendre à l'ère du numérique. Des rencontres business sont prévues, notamment des réunions entre les entrepreneurs pour développer les marchés locaux et internationaux, des rencontres entreprises-clients-fournisseurs des produits et services.

Mercredi 2 août

Panel 5 : Les zones économiques spéciales : potentialités et opportunités pour la diversification économique. Panel 6 : la zone de libre-échange continentale africaine : comment faciliter le transport, la logistique, le transit et la production d'énergie. Un master class est au programme sur l'agrément des investisseurs ou des opérateurs dans une zone économique spéciale.

Il convient de souligner que le Fied est un évènement qui réunit périodiquement de nombreuses entrepreneures autour des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Il vise à susciter des vocations entrepreneuriales et à fédérer toutes les initiatives (publiques et privées) en matière de promotion de la culture entrepreneuriale, de conseil et d'encadrement à la création d'entreprises. Ce forum est un grand rassemblement d'entrepreneurs qui créent des emplois, donnent vie à des idées, suscitent des vocations et créent des partenariats pérennes.