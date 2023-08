Afrique: 9e jeux de la Francophonie - Le Maroc, la Roumanie et le Cameroun dans le top 3 du classement général

Les 9e jeux de la Francophonie ont pris fin le 6 août 2023 à Kinshasa avec la cérémonie de clôture au Stade des Martyrs, suivi d'un concert populaire au Palais du peuple. C'est donc le Maroc qui termine en tête avec 58 médailles dont 23 en or, la Roumanie avec 38 médailles pour 17 en or et le Cameroun, arrive troisième avec 40 médailles pour 13 en or. Un bon classement pour ce pays d'Afrique centrale qui aura fait bonne figure tout au long de la compétition.

Kinshasa 2023, c'est désormais terminé pour ces jeux de la Francophonie qui se sont déroulés pendant 10 jours. Le comité d'organisation peut être fier du déroulement de cette compétition sans incident majeur, contrairement à ce que craignaient certains observateurs. La stratégie sécuritaire a été efficace, peut-on dire aujourd'hui.

Dans un communiqué rendu public lors de la clôture, le comité a indiqué que : « le Comité National qui a reçu mandat d'organiser ces Jeux de la Francophonie, se réjouit de l'engouement et de la mobilisation de la population kinoise durant ces Jeux. Chaque jour, un public nombreux a envahi les gradins des sites des Jeux. Quelle que soit la nationalité des compétiteurs, tout le monde a reçu des ovations du public. Que ce soient sur les sites culturels ou sportifs, l'organisation a parfois eu à repousser du monde lors de certains événements sportifs. Le public affluait non seulement pour encourager les athlètes mais aussi par curiosité pour admirer des infrastructures pimpantes neuves ».

En occupant la 3e place du classement général de ces jeux de la Francophonie en RDC, le Cameroun devient aussi le 1e pays d'Afrique noire et surtout de l'Afrique centrale dans le classement sous régional. Cette performance a été rendu possible grâce au sport, avec la lutte qui obtenu 15 médailles.

La suprématie de la délégation camerounaise a été confirmée dans le football, avec la victoire en finale des lionceaux indomptables face aux Etalons du Burkina Faso (1-2) au bout d'un match très discuté. Isaac MPIA du staff technique de la délégation camerounaise a déclaré dans une interview que : « quand nous quittions le Cameroun, le ministre des Sports avait fixé les objectifs à 21 médailles comme on l'avait fait aux jeux précédents. Donc l'objectif était de dépasser ces 21 médailles. Mais là nous avons fait la trentaine. C'est dire que nous sommes arrivés au-dessus des estimations du départ ».

A côté de cette performance camerounaise pour l'Afrique centrale, on peut noter aussi celle du pays organisateur qui termine 9e avec 34 médailles dont 5 en or. La Tchad 15e, avec 8 médailles dont une en or, le Congo Brazzaville 22e avec 11 médailles, le Gabon 24e avec 5 médailles, Burundi 25e avec 3 médailles. La Guinée Equatoriale ferme le classement général une médaille de bronze et aucune en argent ou or.

Cette édition a été une véritable célébration de la solidarité de la jeunesse francophone avec une adhésion massive de la population. La capitale de la RDC, devenue pour la circonstance la capitale de la Francophonie, a accueilli près de 2.000 artistes et sportifs de 37 pays, venus porter haut, dans le fairplay et la diversité, le drapeau de leurs pays. Au total, ce sont 378 médailles qui ont été remportées par les différents participants aux 11 concours culturels et 9 compétitions sportives.