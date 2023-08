Afrique: 9es Jeux de la Francophonie - Mission accomplie

Les 9es Jeux de la Francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa ont atteint leur épilogue le dimanche 6 août après d'intenses activités sportives et culturelles qui ont tenu en haleine les Kinois pendant près de dix jours.

Pour cette dernière journée, le stade des Martyrs de Kinshasa a refoulé du monde. Il y a en avait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce site requinqué à la faveur de cette manifestation de portée internationale. Comme à l'ouverture, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le principal artisan de cette compétition, qui a officiellement clos ces jeux par un mot de remerciement à l'endroit des participants et des organisateurs.

"Ces Jeux resteront gravés dans la mémoire collective des Congolais et dans les annales de la Francophonie comme un événement historique", a indiqué le président de la République sous les ovations d'un public enthousiasmé. Et d'ajouter que la Republique democratique du Congo va « capitaliser sur cette réussite et les infrastructures léguées par ces jeux pour imposer des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports, des arts et de l'éducation ».

Bien avant son adresse de clôture, l'autorité suprême du pays a procédé à la remise des médailles aux gagnants et aux officiels de la compétition de football remportée par le Cameroun (médaille d'or), après sa victoire (1-0) sur le Burkina Faso (médaille d'argent) en finale. Le Niger a occupé la 3e place (médaille de bronze).

L'artiste musicien Ferré Gola, principale attraction de la cérémonie de clôture, s'est produit devant les officiels en play back de quelques minutes avant son grand show au Palais du peuple dans le cadre des nuits de la Francophonie. Ces 9es olympiades francophones, à la fois sportives et culturelles, se sont déroulées sans incident majeur et ont connu une affluence sans pareil. Sans doute l'un des meilleurs moments que les Congolais en général et les Kinois en particulier ont vécu après des décennies.

D'où la reconnaissance du ministre des Sports, François Kabulo Mwana Kabulo qui, dans son intervention, n'a pas manqué de saluer la ténacité de l'exécutif national et ses encouragements l'invitant à tenir le cap et les engagements pris. À noter que ces 9es édition des Jeux de la Francophonie a connu la participation de trente-sept délégations et près de deux mille concurrents âgés de 18 à 35 ans.

À l'issue de toutes les épreuves, le Maroc est classé premier avec au total cinquante huit médailles dont vingt trois en or, seize en argent et dix neuf en bronze. La République démocratique du Congo, pays organisateur, en a glané trente-quatre (cinq en or, onze en argent et dix-huit en bronze).