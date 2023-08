Gabon: Camille M'bika (CM) - Les raisons d'une candidature à la députation

Après plusieurs scoops dans la presse, c'est désormais officiel : Camille M'BIKA est candidat au deuxième siège du département de la Lombo-bouenguidi, canton Haute-Bouenguidi. Sans se ranger sous la bannière d'un quelconque parti politique. Afin d'avoir quelques éléments de motivation de sa candidature, l'homme s'est ouvert à coeur joie à notre rédaction afin d'édifier l'opinion.

[ CM ] Né à Moukouagna (Dienga) dans le département de la Lombo-Bouénguidi, province de l'Ogooué Lolo, je suis candidat indépendant aux élections législatives du 26 août 2023, sur le 2ème siège de la Lombo Bouénguidi. Notre siège englobe les localités suivantes : Toundi, Dienga, Iwètchi, Grand Village, Moughombofouala, Maranda II, Maranda I, Siono et Issemé.

Pourquoi suis-je candidat ?

En répondant à l'appel d'un certain nombre d'entre vous : jeunes, hommes et femmes, j'ai estimé que le moment est venu d'apporter une Nouvelle Espérance et un nouveau souffle dans la gouvernance des affaires politiques de notre contrée. Je mesure tout naturellement la lourde responsabilité, au regard du quotidien des populations dans nos villages, et les nombreux défis à relever.

Mon ambition, une fois porté à l'Assemblée Nationale, c'est de représenter dignement le Canton Haute - Bouenguidi, d'être le messager et le défenseur des intérêts des populations.

Si je suis candidat, c'est d'abord parce que je suis fils de la Lombo-Bouénguidi dont je connais le dynamisme et la fierté des populations que j'ai très souvent fréquentées depuis mon enfance à Dienga, Grand Village et Pana, puis à Bakoumba. Je reste profondément attaché à toutes les localités de mon siège et j'y ai tissé des liens forts qui ont forgé l'homme que je suis aujourd'hui.

Je peux affirmer qu'en moi se retrouvent toutes les localités de chez nous, de par mes géniteurs, mes clans et lignages, ainsi que les nombreux liens de mariage.

Je suis candidat, parce que je suis animé par les principes de solidarité et de partage.

Je suis candidat, parce que je pense avoir accumulé un riche parcours professionnel et une forte expérience que je souhaite mettre au service des populations que je vais représenter efficacement et porter légitimement les préoccupations. J'oeuvrerai inlassablement à l'amélioration de notre mieux-être.

J'ai servi dans l'Administration en tant que haut fonctionnaire des finances publiques pendant plus de 30 ans.

Vous me connaissez, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans les services du Trésor Public que j'ai intégrés au sortir de mes études à l'Ecole du Trésor de Paris, après un parcours à l'Institut National des Sciences de Gestion (INSG/UOB).

Certifié des Hautes études commerciales (HEC) de Paris sur le management, le financement et la performance, j'ai enseigné les finances et la comptabilité publique à l'Institut de l'Economie et des Finances, Pôle sous régional. J'ai été auditeur à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). J'ai été Directeur Général Adjoint des Investissements publics, puis Directeur Général adjoint des Marchés publics.

Vous me permettrez, au moment d'évoquer ma carrière professionnelle, d'avoir une pensée pour mon ainé, feu Jean MASSIMA, un bâtisseur, unificateur et constructeur d'avenir.

Cette expérience, j'en suis certain, peut profiter aux populations de notre siège, notamment la jeunesse, parfois en quête de modèle et de repère.

Je suis candidat pour me mettre au service des populations, les servir et non me servir.

Je suis candidat pour reconstruire l'unité et la cohésion des fils du 2ème siège de la Lombo Bouénguidi, sans lesquelles les populations ne peuvent espérer des lendemains meilleurs.

Je suis candidat, parce qu'en homme de Dieu et homme d'église, je crois qu'il est possible d'améliorer notre bien-être et notre vivre ensemble, et ainsi préparer un avenir radieux pour nos enfants.

Je vous invite donc, filles et fils du canton Haute-Bouenguidi, à vous joindre à moi pour faire bouger les lignes et porter cette Nouvelle Espérance qu'incarnent Camille et Edmard pour le meilleur du 2ème siège de la Lombo-Bouénguidi.