Gabon: Les femmes candidates à l'école du leadership et de l'engagement politique

La campagne électorale au Gabon s'ouvre dans quelques jours seulement. Les femmes candidates aux législatives et aux locales s'activent déjà. Cette volonté pour la gente féminine de s'engager sur le terrain politique est saluée par plusieurs observateurs nationaux et internationaux. A cet égard, l'ONG Malachie, en partenariat avec le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (Unoca) a initié un atelier dédié à ces femmes. Cette rencontre du donner et du recevoir se tient à Libreville du 09 au 10 aout 2023.

À l'approche de l'ouverture officielle de la campagne électorale au Gabon, une vague d'enthousiasme et de mobilisation émane des femmes candidates qui se préparent à concourir aux élections législatives et locales. Leur engagement sur le terrain politique suscite des éloges tant de la part des observateurs nationaux que de la communauté internationale.

Dans cette perspective, l'ONG Malachie, en partenariat avec le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a lancé un atelier novateur pour soutenir et renforcer la participation des femmes dans la sphère politique. L'événement de deux jours, prévu du 09 au 10 août 2023 à Libreville, vise selon Pépécy Ogouliguendé, Présidente de l'ONG Machie, est de "créer une plate forme de dialogue, d'apprentissage et d'échange d'expériences pour discuter du rôle crucial des femmes dans la vie politique et explorer les moyens concrets d'accroitre leur représentation et leur leadership dans ce domaine au Gabon"

La montée en puissance des femmes candidates aux élections législatives et locales est un phénomène qui reflète la détermination croissante des femmes gabonaises à jouer un rôle actif dans la gouvernance de leur pays. Bien que historiquement sous-représentées dans les sphères politiques, les femmes gabonaises saisissent l'opportunité de la campagne électorale pour faire entendre leur voix et contribuer aux décisions politiques qui affectent leur nation.

L'atelier initié par l'ONG Malachie en collaboration avec le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale réunit un groupe diversifié de femmes candidates, allant des novices à celles ayant déjà de l'expérience politique, afin de créer un environnement propice à l'apprentissage mutuel et à l'échange d'idées. L'objectif de cette rencontre devra permettre d'analyser la situation politique du pays, définir clairement leur rôle en tant qu'actrices du développement et adopter une stratégie des préparation des élections. C'est aussi de sensibiliser et former sur la signification et la pertinence d'un système de veille électoral. L'objectif est aussi d'alerter la communauté sur les causes potentielles et les expressions de violence au cours des élections.

L'atelier mettra en avant des sessions interactives animées par des experts en politique, des stratèges de campagne et des professionnelles du développement personnel. Les participantes auront l'occasion de partager leurs expériences, d'apprendre les meilleures pratiques et de se familiariser avec les stratégies de communication efficaces pour atteindre les électeurs. En outre, des discussions sur l'importance de la diversité et de l'inclusion dans la prise de décision politique seront encouragées.

L'initiative s'aligne sur les objectifs mondiaux de promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. En renforçant la participation politique des femmes au Gabon, cette initiative contribue à façonner un avenir politique plus équilibré et inclusif, où les voix et les perspectives des femmes sont pleinement intégrées dans le processus décisionnel.

L'atelier dédié aux femmes candidates aux élections législatives et locales représente une étape importante vers une meilleure représentation et participation des femmes dans le paysage politique gabonais. Alors que la campagne électorale se profile à l'horizon, cet événement offre un espace précieux pour le partage de connaissances, l'apprentissage et le renforcement des compétences, tout en renforçant le rôle crucial des femmes dans la construction de l'avenir politique du Gabon.