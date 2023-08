Niger: Fin du sommet sur la crise au Niger- La Cédéao active la force militaire et reste ouverte aux autres options

Le sommet des chefs d’Etat de la Cédéao sur la crise nigérienne a pris fin cet après-midi à Abuja. Après un huis clos d’environ trois heures, les dirigeants ouest-africains ont adopté de nouvelles résolutions pour contraindre les putschistes à rendre le Pouvoir et de réinstaller Mohamed Bazoum dans ses fonctions. L’information est rapportée par le site africaguinee.com.

Selon cette source, l’une des résolutions phares de ce sommet concerne « l’activation de la force militaire en attente avec effet immédiat ». Les chefs d’Etat précisent que toutes les options restent maintenues sur la table pour rétablir l’ordre constitutionnel, rompu le 26 juillet 2023 par le Général Abdourahmane Tchiani alors chef de la garde présidentielle.

Les dirigeants de la Cédéao ont enjoint les chefs d’Etat majors de la Cédéao d’activer la force en attente immédiatement sans donner de nouvel ultimatum aux putschistes.

Les présidents Bola Ahmed Tinubu, Macky Sall, Alassane Ouattara, Nana Akufo Addo, Umaro Sissoco Embalo ont réitéré leur ferme condamnation du coup d’Etat et la détention illégale du Président Mohamed Bazoum, sa famille et des membres de son gouvernement. La source indique qu’ils rendent le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), responsable de leur sécurité et de leur intégrité.

Rappelons qu’à la veille du sommet d’Abuja, le président du Cnsp a signé, mercredi 9 août 2023, un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi, selon la liste communiquée tard dans la nuit du même jour au jeudi 10 août 2023, par le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Mahaman Laouali Roufai, la nouvelle équipe gouvernementale est composée de 21 membres dont deux ministres d’Etats et un ministre délégué. Le nouveau gouvernement de transition est, par ailleurs, composé de personnalités civiles et militaires, avec à sa tête M. Lamine Zeine Ali Mahamane, Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances.