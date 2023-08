Gabon: Les femmes candidates aux législatives et locales outillées en leadership et engagement politique

Les femmes candidates aux législatives et locales outillées en leadership et engagement politique

Les femmes gabonaises sont décidées à siéger là où bat le cœur des décisions pour le développement du pays. Plusieurs d'entre elles, candidates aux législatives et aux locales, ont, deux jours durant, participé aux enseignements relatifs au leadership et de l'engagement politique. Un atelier gratifié aux femmes politiques ou qui aspirent à faire de la politique. L'ONG Malachie, en partenariat avec l'Unoca, se satisfait de la tenue de cette rencontre qui a eu lieu du 9 au 10 août 2023 à Libreville.

Elles sont venues de divers horizons politiques. Les femmes gabonaises candidates aux législatives et aux locales. Elles étaient à l'école du leadership et de l'engagement politique. Une initiative de l'Ong Malachie, en partenariat avec le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (Unoca). La présidente de cette Organisation non gouvernementale, Pépécy Ogouliguendé a tenu à exprimer sa gratitude au Bureau des Nations-Unies pour l'Afrique Centrale et sa fierté au nom de toute l'équipe organisatrice.

Au nom du Chef Unoca, sa représentante à cet atelier, a salué l'audace de ces femmes qui s'investissent sur le terrain politique. Ces femmes qui se battent pour se faire une place de choix dans les instances décisionnelles. Ces femmes qui font la promotion de la Résolution 1325. Laquelle Résolution aide à instaurer la confiance sur le terrain entre les militaires et les populations, et facilite les actions de consolidation de la paix.

Tout comme bien d'autres femmes leaders engagées en politique, la rencontre entre elle a été saluée à sa juste valeur. "Ces moments précieux ont renforcé notre conviction que l'autonomisation des femmes dans la sphère politique est non seulement nécessaire, mais aussi vitale pour un avenir meilleur et plus équitable" a fait savoir la présidente de l'ONG Malachie, toute heureuse. Aussi, les exhorte-t-elle à poursuivre cette dynamique, à mettre en pratique les compétences qu'elles ont acquises et à devenir des championnes du changement dans leurs communautés et au-delà.

Ayant trouvé leur compte, les participantes aux ateliers de "Renforcement des Capacités des Femmes candidates en Leadership et engagements politiques" ont décidé unanimement de s'engager à mettre en application, les enseignements et les compétences acquis dans leurs campagnes électorales et engagements politiques futurs. Elles ont également pris l'engagement de promouvoir la collaboration entre les femmes candidates, à soutenir mutuellement leurs efforts et à créer des alliances solides.

L'appel a été lancé, celui de promouvoir la paix à tout prix, tourner le dos à la violence pour travailler à la construction du Gabon fier de ses filles et fils.