Ile Maurice: Commission électorale - 991 327 électeurs enregistrés

La nouvelle liste des électeurs, qui a pris effet depuis hier, indique qu'il y a 991 327 électeurs qui sont enregistrés auprès de la commission électorale. Un chiffre qui dépasse celui de l'année dernière par 15 295. Après le 15 août 2022, il y avait 976 032 électeurs. Donc, si les élections générales interviennent avant le 16 août 2024, c'est 991 327 électeurs qui seront appelés aux urnes.

Rappelons que lors des dernières élections générales, soit en novembre 2019, il y avait 941 719 électeurs qui étaient enregistrés. Donc, une augmentation de 49 608 électeurs de plus en l'espace de quatre ans. Parmi les électeurs qui ont 18 ans entre le 16 août 2022 et le 15 août de cette année, 13 052 se sont fait enregistrer comme de nouveaux électeurs.

Selon le commissaire électoral, Irfan Rahman, 98,8 % des résidents à Maurice, éligibles comme électeurs, sont sur la liste électorale. Il estime que Maurice est l'un des pays, sinon le pays qui compte un tel taux d'enregistrement de ses électeurs. En ce qui concerne le droit de vote aux étrangers, le commissaire électoral soutient que la section 42 (b) de la Constitution est appliquée. Cette section stipule qu'un citoyen du Commonwealth, qui a plus de 18 ans et qui est resté au pays pendant au moins deux ans a le droit d'être un électeur.

En revanche, invité à dire comment et pourquoi des Mauriciens, qui ont plus de 18 ans et qui se sont déjà fait enregistrer, voient leurs noms enlever du registre électoral, Irfan Rahman soutient que ces personnes ont souvent changé d'adresse pour diverses raisons. Ils devront se faire enregistrer selon leur nouvelle adresse. Mais elles ne le font pas.

«On attend trois ans et si cette personne ne se manifeste pas, alors on n'a d'autre choix que d'enlever son nom de la liste électorale. La commission électorale donne la chance à une personne de se faire enregistrer pendant d'autres périodes de l'année, en sus de l'enregistrement de porte-à-porte et aussi de vérifier si son nom est affiché sur la liste électorale. Souvent, des Mauriciens partent à l'étranger et elles ne se manifestent pas.»

Par ailleurs, une analyse des statistiques électorales démontre que la circonscription de Pamplemousses-Triolet demeure celle qui compte le plus d'électeurs, soit 70 269. L'an dernier, cette circonscription comptait 66 546 d'électeurs. Une nette progression de 3 723 électeurs. La deuxième circonscription avec plus d'électeurs est celle de Savanne- Rivière-Noire (n°14), avec 67 770. Elle est la seule, avec Pamolemousses-Triolet, qui dépasse la barre de 60 000 électeurs.

La plus petite circonscription demeure Port-Louis-Sud-Port-Louis-Central (n°2) avec 24 449 d'électeurs. Néanmoins, contrairement à la période entre 2021 et 2022, quand il y avait une baisse du nombre d'électeurs, sur la nouvelle liste, elle a enregistré 244 électeurs entre le 16 août 2022 et le 15 août de cette année. À Rodrigues, il y a 32 551 électeurs contre 31 459 en 2022.