Ile Maurice: La valse des candidats de l'opposition

Même si les leaders ne veulent rien confirmer, il y a des signes qui ne trompent pas. Les candidats pour les prochaines législatives seraient déjà évoqués au sein des trois partis constituant l'alliance de l'opposition parlementaire.

L'état-major de l'alliance de l'opposition, composée du Parti travailliste (PTr), du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), a eu beau nier que Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval travaillent actuellement sur la liste des candidats dans les 20 circonscriptions mais il n'y a pas de fumée sans feu. Plusieurs noms sont cités. Il y aura des transferts et des concessions, même si tout le monde ne sera pas satisfait.

À titre d'exemple, Avinash Ramkhalawon, qui devait être candidat lors des dernières élections dans la circonscription de Grand-Baie- Poudre-d'Or mais retiré de la liste du PTr au dernier moment au profit de Priya Kanhye, devrait être catapulté à Flacq-Bon-Accueil.

D'ailleurs, il est un électeur de cette circonscription. Son éventuelle candidature ferait migrer Avinash Ramtohul, qui a le même profil sociologique qu'Avinash Ramkhalawon, dans la circonscription n°10 (Montagne-Blache-Grande-Rivière-Sud-Est). Cet ingénieur en informatique a intégré le PTr en 2022 et, lors d'une sortie à Triolet en juin dernier, Navin Ramgoolam avait annoncé sa candidature, sans préciser dans quelle circonscription.

%

Tout laisse croire qu'Avinash Ramtohul pourrait être aligné aux côtés de Reza Saumtally et d'Ajay Guness. Celui-ci connaît très bien la circonscription n°10, où il a été élu en 2005. Par la suite, il a connu deux défaites pour enfin poser sa valise dans la circonscription n°16 (Vacoas-Floréal), lors des dernières élections. Pour sa part, Reza Saumtally était candidat avec Navin Ramgoolam dans cette circonscription lors des dernières élections. Il est resté fidèle aux rouges malgré des propositions du gouvernement.

Il y a beaucoup d'incertitude au n°15. Khushal Lobine, député du PMSD, et Patrick Assirvaden, député du PTr, y seront candidats aux prochaines élections. Le MMM veut que le dernier siège revienne à Fawzi Allymun, membre du comité central des mauves. D'ailleurs, celui-ci travaille d'arrache-pied pour le congrès de l'opposition, qui se tiendra demain à Vacoas et il sera probablement un des orateurs.

De son côté, le PTr voudrait que ce soit Rubna Daureeawoo la troisième candidate. Celle-ci avait brigué les élections de 2019 dans la circonscription no 13, Rivière-des-Anguilles-Souillac, où elle avait pris la cinquième place avec 31 % de voix. Il y a une crainte de la direction du parti qu'elle connaisse le même sort qu'en 2019 lors des prochaines élections. Il nous revient que des activistes du PTr ont reçu des directives pour lui faire découvrir la circonscription.

Rien n'est encore finalisé au no 12, Mahébourg-Plaine-Magnien, où il y a des discussions. Ritish Ramful et Richard Duval sont les deux députés de l'opposition de la circonscription n°12. Au sein de cette alliance, ils se demandent s'il faudra que la dernière investiture revienne à un candidat du PTr ou à un membre du MMM.

Par ailleurs, il nous revient que le PMSD aurait fait une demande pour obtenir deux investitures dans la circonscription no 17, Curepipe-Midlands. Sollicité pour une réaction, un cadre des Bleus n'a rien voulu confirmer. «Les leaders n'ont pas parlé des candidats ni comment répartir les tickets. Ce n'est pas à l'agenda», dit-il

Toujours selon nos renseignements, il pourrait y avoir des consensus dans diverses circonscriptions. À Beau-Bassin- Petite-Rivière, dit-on, les trois candidats pourraient être trois membres du MMM, tout comme au no 19, Stanley-Rose-Hill. En contrepartie, il pourrait y avoir trois candidats rouges au no 5, Pamplemousses-Triolet, tout comme au no 11, Vieux-Grand-Port-Rose-Belle.

Cependant, un cadre du MMM insiste qu'il n'y a rien d'officiel. «Les discussions entre les leaders ne sont pas arrivées à ce stade. Il est vrai que nous évoquons beaucoup de possibilités entre nous mais il n'y a rien de concret. Pour le moment, nous sommes concentrés sur nos congrès et d'autres activités qui prendront de l'ampleur», déclare un responsable des Mauves.