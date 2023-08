Gabon: Lancement officiel de la campagne de Michel Ongoundou Loundah pour la mairie du 5e arrondissement

LIBREVILLE — Le candidat pour la mairie du 5e arrondissement de Libreville, Michel Ongoundou Loundah, membre de la liste de la coalition Union Nationale et REAGIR, a fait mercredi une déclaration à l'issue d'une marche d'un peu plus d'un kilomètre entre son Quartier général et le Mindoubé club. Un site qui traduit sa préoccupation et qui fait partie de l'une des priorités de ses actions à venir.

"Nous venons de boucler une petite marche sportive pour lancer la campagne de la liste de coalition Union Nationale et REAGIR que j'ai l'honneur de conduire. Mes 26 collègues et moi, parce que notre arrondissement compte 27 conseillers municipaux, nous vous remercions pour votre soutien et adressons nos très vives félicitations à tous ceux qui ont fait l'effort de marcher jusqu'ici.", a déclaré d'entrée Ongoundou Loundah.

Mesdames, Messieurs,

"J'ai tenu à ce que nous nous retrouvions ici, sur ce site emblématique de l'ancien Mindoubé club pour raviver le souvenir de ce grand espace dédié aux sports et aux loisirs qui a longtemps constitué une fierté de notre arrondissement", a-t-il poursuivi.

Disposant de 8 courts de tennis, d'un centre d'équitation, d'une piscine, d'une salle de sports, d'un parcours vita et d'une salle de paint ball, le tout, mitoyen du Golf club et de l'INJS avec son centre de formation, son stade de foot et sa piste d'athlétisme, le Mindoubé club était, ne soyons pas modestes, le plus beau site d'Afrique centrale dédié aux sports, et particulièrement à l'équitation.

Aujourd'hui vous découvrez un véritable champ de ruines totalement délabré dont les espaces sont devenus, un repaire pour délinquants et toxicomanes. Seule satisfaction dans ce décor apocalyptique, le Golf, qui continue à être une référence avec son parcours de 18 trous et ses compétitions nationales et internationales.

Sans vouloir épiloguer sur les causes de ce désastre qui tiennent essentiellement à l'incompétence des autorités et à la corruption de certains réseaux occultes qui ont livré notre fleuron aux mains de spéculateurs malveillants, je voudrais plutôt m'appesantir sur l'avenir, c'est-à-dire sur ce que nous nous proposons de réaliser, une fois installés à la mairie. Nous allons faire des espaces Golf club, Mindoubé club et Injs, l'endroit qu'il devrait être : une belle et grande Cité de la jeunesse et des sports. Et cela est possible. Avec du bon sens, de l'action et la garantie de la préservation des investissements privés ainsi que votre collaboration, en peu de temps, nous ferons aboutir ce projet. Les installations sont toujours là, les compétences existent et les acteurs, pas loin.

Formation, pratique sportive et épanouissement : la future Cité des sports sera une formidable opportunité pour faire venir des investisseurs chez nous. Nous avons besoin d'emploi, de formation et d'événements spécifiques qui attirent la prospérité dans le 5ème arrondissement.

"Mais pour y parvenir, vous devez, nous devons, ensemble, le 26 aout prochain, faire gagner la liste Union Nationale et REAGIR", a conclu le candidat Michel Ongoundou Loundah.