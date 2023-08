Cote d'Ivoire: Municipales 2023 à Yopougon - L'Agneby-Tiassa en mission pour la victoire de Bictogo

Les ressortissants de l'Agneby-Tiassa vivant à Yopougon (Abbey et Krobou) se mettent en mission pour la victoire d'Adama Bictogo lors des municipales 2023.

Dans une démonstration sans précédent de solidarité, les Abbey et les Krobou réunis à la place CP1 de Yopougon, le jeudi 17 août 2023, ont affirmé leur engagement envers le candidat du RHDP, Adama Bictogo. Ils ont annoncé se mettre en mission pour sa victoire, lors d'un meeting qui a rassemblé des milliers de personnes et qui a été marqué par la présence du président du Conseil régional de l'Agneby-Tiassa, Pierre Demba, de notables de la région, ainsi que de l'ensemble des associations des femmes Abbey et Krobou de la commune.

[Abbey et Krobou se mettent en mission]

Les ressortissants de l'Agneby-Tiassa ont démontré leur détermination en se mettant en mission pour soutenir Adama Bictogo dans sa course à la mairie de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Léopoldine Kotchi, coordinatrice des associations féminines des Abbey et des Krobou de Yopougon, a exprimé la volonté ferme de la communauté à jouer un rôle majeur dans la réussite du candidat RHDP, en l'assurant de leur soutien indéfectible pour la victoire le 2 septembre 2023.

"La communauté Abbey et Krobou a décidé de se mettre en mission car elle se sent concernée par cette mission. Vos parents de Yopougon attendent jouer pleinement leurs partitions pour une victoire éclatante du RHDP", a confié Léopoldine Kotchi.

Pascal Mobio, secrétaire général de la chefferie Abbey et Krobou de la commune, a vanté les qualités exceptionnelles d'Adama Bictogo en tant que "champion toutes catégories". Il a souligné son potentiel pour contribuer au développement de Yopougon. Il a appelé la population à voter en faveur de Bictogo, le qualifiant de "Joseph" de la commune.

[l'Agneby-Tiassa offre 10 millions de Fcfa pour la campagne]

La contribution de l'Agneby-Tiassa à la campagne d'Adama Bictogo s'est également matérialisée par un don symbolique de 10 millions de Fcfa offert par le président du Conseil régional, Demba Pierre. Il a encouragé les Abbey et les Krobou de Yopougon à promouvoir leur "produit" auprès de la population et à contribuer ainsi à une victoire éclatante.

Ému par le soutien massif de sa communauté, Adama Bictogo a exprimé sa gratitude pour leur contribution financière et a promis de les recevoir en audience avant les élections municipales, qu'il est confiant de remporter. Il a souligné sa connexion profonde avec l'Agneby-Tiassa et a promis des victoires remarquables tant à Yopougon qu'à Agboville.

"Je suis la propriété de l'Agneby. Et mes parents ont besoin de me préparer pour aller gagner. Non seulement nous allons gagner ces élections. Mais nous allons réaliser les plus belles victoires aussi bien à Yopougon que dans l'Agneby", a déclaré Adama Bictogo, annonçant également un jumelage entre Agboville et Yopougon.

La mobilisation exceptionnelle des ressortissants de l'Agneby-Tiassa à soutenir Adama Bictogo laisse présager une victoire pour le candidat RHDP et un avenir prometteur pour la plus grande commune de Côte d'Ivoire.