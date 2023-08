Gabon: Le candidat à la Mairie du 5e arrondissement Ongoundou Loundah déterminé à mettre fin à la discrimination que subissent les handicapés

Gabon-Société- Relations sociales en faveur des handicapés/ Campagne Ongoudou Loundah candidat à la Mairie du 5e arrondissement de Libreville

LIBREVILLE, 19 août (Infosplusgabon) - Le candidat à la mairie du 5e arrondissement de Libreville, Michel Ongoundou Loundah, a été reçu le 15 août dernier par le Président de l'Organisation des personnes handicapés (OPH), Jean-Stanislas Ellang Mvagha, en présence de quelques habitants du quartier Lalala de Libreville. Des échanges fructueux ont ponctué cette rencontre au cours de laquelle Ongoundou Loundah leur a expliqué ses projets en faveur des personnes vivant avec un handicap dès son accession à la mairie du 5e arrondissement. Notons que le candidat était accompagné de deux de ses colistiers, à savoir Catherine Bendome be Ndong et Barthélémy Edjoma Meyo.

Michel Ongoundou Loundah est déterminé à tisser des relations sociales avec les handicapés de Libreville, et en particulier avec ceux vivant dans le 5e arrondissement. Généralement confrontés à des difficultés de communication et par conséquent à des discriminations au quotidien car souvent privées d'éducation, de travail, de loisirs, les personnes vivant avec un handicap subissent également une forme d'exclusion sociale, conséquence de la précarité de la situation financière et/ou matérielle dans laquelle elles sont plongées...depuis longtemps.

Les emplois, la mobilité, les actions de solidarité en faveur des handicapés seront au menu des principales décisions qu'entend prendre M. Ongoundou Loundah, s'il est porté à la tête de la mairie du 5e arrondissement

Etre en situation de handicap ne doit plus être un "HANDICAP" . Cependant, souligne le candidat Ongoundou Loundah, "notre société, dans son ensemble, doit changer son regard sur le handicap, et cela passe par l'éducation et la sensibilisation, aussi bien dans nos familles qu'à l'école. Cela permettrait, en effet, de mieux appréhender les difficultés des personnes en situation de handicap du fait de troubles psychiques".

"Les besoins d'aide à la vie quotidienne et à l'insertion sociale des personnes qui se trouvent en situation de handicap du fait de troubles mentaux sont encore imparfaitement approchés dans notre pays", reconnait le candidat Ongoundou Loundah. Les données épidémiologiques sur l'état de santé ne donnent pas d'indication précise sur le besoin d'aide et d'accompagnement, qui dépend tant de l'environnement que des capacités de la personne, lesquels résultent de facteurs multiples et sont eux-mêmes d'approche complexe. "On peut cependant prévoir que la population souffrant de pathologies mentales au long cours aura potentiellement besoin d'être aidée et accompagnée pour son intégration sociale, sur de longues périodes", a-t-il renchéri.

Par ailleurs, les familles étant les premiers aidants, elles-mêmes auront besoin d'être soutenues.

Que devrait proposer la nouvelle équipe de la mairie du 5e arrondissement animée par Michel Ongoundou Loundah ?

D'après plusieurs sources, l'aide à apporter à une personne handicapée du fait de troubles psychiques vise à compenser ses incapacités, en s'appuyant sur ses compétences et celles de son entourage, en vue d'une vie matérielle correcte et d'une vie sociale satisfaisante. Elle comporte un accompagnement dans la vie quotidienne, adapté à chaque personne, et des aides matérielles, en termes de revenus et de logement, notamment. L'accompagnement est unanimement cité par les professionnels, soignants et sociaux, comme la clé du dispositif d'aide.

Mettre à disposition des rampes d'accès pour les handicapés

Normalement, tous les établissements accueillant du public, doivent se mettre aux normes pour recevoir les personnes handicapées physiques, auditives, visuelles, mentales, cognitives ou psychiques. L'objectif étant de permettre à chacun, quel que soit son handicap, de vivre pleinement sa vie de citoyen.

Dans un pays où les principales formalités administratives s'effectuent dans des bureaux aux accès difficiles et souvent installés dans des étages, le principal souci est d'accéder aux services offerts pour les handicapés évoluant sur chaise roulante. Peu de rampes d'accès existent au Gabon pour permettre une meilleure mobilité en faveur des handicapés.

En effet, une rampe d'accès sert à faciliter l'accès en fauteuil roulant à un lieu, une pièce, ou tout endroit nécessitant le franchissement de marches ou d'un seuil. La rampe, positionnée contre l'obstacle, ou par dessus, va transformer l'obstacle en pente facile à franchir. Que ce soit pour les personnes en fauteuil roulant, en scooter, les personnes âgées en déambulateur, ou les parents avec une poussette. Les rampes sont essentiellement utilisées par les immeubles recevant du public.

En installant des rampes d'accès à la mairie du 5e arrondissement et dans certains de ses quartiers, l'équipe dirigeante que mènera Ongoundou Loundah devrait permettre à chacun de profiter des services et produits offerts par la mairie. C'est donc une opportunité pour répondre à un enjeu majeur de société.