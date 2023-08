Afrique: Monnaie unique des BRICS - Le pouvoir du dollar, fortement menacé

Les médias du monde occidental s'agitent, alors que l'annonce probable du lancement de la monnaie unique des BRICS est attendue. Cette semaine pourrait être le début d'un bouleversement du système monétaire international et de l'économie mondiale.

La longue prépondérance du dollar, en tant qu'instrument de réserve des banques centrales et de paiement international, pourrait être sérieusement remise en question, alors que les pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) envisagent la création d'une monnaie commune. Le prochain sommet de ces pays se tient à partir de ce jour, jusqu'au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sommet mettra l'accent sur les monnaies, le secteur financier, ainsi que sur l'éventuelle adhésion de nouveaux membres au groupe.

Les BRICS, qui regroupent certaines des économies émergentes les plus influentes du monde, jouent un rôle de plus en plus prépondérant sur la scène internationale. Les membres du groupe sont parmi les principaux fournisseurs mondiaux et exercent un poids économique dominant. Depuis quelques semaines, l'éventuelle adoption d'une monnaie commune par les BRICS suscite des préoccupations quant à l'impact que cela pourrait avoir sur la position du dollar américain.

Inquiets. Le concept de monnaie commune au sein des BRICS découle de critiques grandissantes à l'encontre du pouvoir du dollar américain. Des voix influentes, telles que celle de l'ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, ont exprimé leur préoccupation quant à la dépendance excessive à l'égard du dollar dans le commerce international. Lula da Silva a souligné la nécessité pour les BRICS de développer leur propre monnaie commune pour diversifier les échanges commerciaux et réduire leur vulnérabilité aux fluctuations du dollar.

Cependant, les opinions divergent quant à la faisabilité et à l'efficacité d'une telle initiative. Certains observateurs, comme M. O'Neill, cité dans un article du Financial Times, minimisent les ambitions des BRICS en les qualifiant de « ridicules » et en remettant en question leur capacité à mettre en oeuvre de telles mesures. Néanmoins, des rapports provenant de la banque ING Economics indiquent que toute expansion du groupe des BRICS pourrait avoir un impact significatif sur les systèmes commerciaux et financiers mondiaux en dehors de la sphère du dollar.

Un élargissement potentiel du groupe BRICS est également au coeur des discussions, avec la possibilité d'accueillir de nouveaux membres pour la première fois, en près d'une décennie. Des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Bangladesh, qui ont déjà rejoint la Nouvelle banque de développement, soutenue par les BRICS, pourraient être considérés pour une adhésion élargie. Cependant, les tensions entre la Chine, favorable à l'expansion, et l'Inde, plus hésitante, ajoutent une dose d'incertitude à ces négociations. Certes, la domination continue du dollar américain dans les réserves de change des banques centrales et dans le commerce international est encore confirmée, mais les signes de déclin commencent à apparaître.

Depuis les événements tels que la guerre en Ukraine et les récentes tensions géopolitiques, les discussions sur la « dédollarisation » gagnent en importance. La part du dollar dans les réserves de change a diminué, même si son rôle prépondérant dans le commerce et les marchés financiers persiste. Parmi les concurrents potentiels du dollar, l'euro est souvent évoqué, bien qu'il ne domine que dans la sphère européenne. Néanmoins, le renminbi chinois (CNY) gagne en importance grâce à l'expansion des lignes de swap en renminbi de la Chine et à la volonté de la Russie de réduire sa dépendance au dollar.

Malgré ces avancées, les défis persistants tels que les contrôles de capitaux chinois et la faible émission d'obligations en renminbi limitent encore la pleine ascension de cette monnaie. Alors que les BRICS continuent d'explorer l'idée d'une monnaie commune et d'une éventuelle expansion du groupe, le sommet de Johannesburg s'annonce crucial pour l'avenir du dollar en tant que monnaie de réserve dominante. Bien que les experts avertissent que le chemin à parcourir est parsemé d'incertitudes, il est indéniable que les BRICS exercent une influence grandissante sur la scène mondiale, ce qui pourrait finalement ébranler le monopole du dollar dans les années à venir.