Afrique: L'élargissement des Brics pourrait redéfinir la politique mondiale, mais le choix des nouveaux membres n'est pas simple

Désireux d'échapper à une domination occidentale supposée, plusieurs pays - principalement de l'hémisphère sud - cherchent à rejoindre le bloc des Brics. Ce bloc de cinq pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) cherche également à développer ses partenariats mondiaux.

Le Bric (Brésil, Russie, Inde et Chine), qui a vu le jour en 2001 sous la forme d'un acronyme désignant quatre des États à la croissance la plus rapide, devrait représenter 45 % du PIB mondial en termes de parité de pouvoir d'achat d'ici à 2030. Il s'est également transformé en une formation politique.

La décision de ces pays de former leur propre club en 2009, au lieu de rejoindre un G7 élargi comme l'envisageait l'ancien PDG de Goldman Sachs Jim O'Neill, qui a inventé le terme "Bric", a été déterminante. La cohésion interne sur les questions clés a émergé et continue d'être affinée, malgré les défis.

L'Afrique du Sud a rejoint le groupe à la suite d'une invitation lancée par la Chine en 2010, ce qui a donné un coup de pouce à l'administration du président Jacob Zuma, qui souhaitait s'orienter davantage vers l'Est. Le bloc a également bénéficié de la présence d'un acteur africain clé et d'un leader régional.

Depuis lors, l'organisation a adopté un ton plus politique, notamment sur la nécessité de réformer les institutions mondiales, en plus de sa raison d'être économique d'origine.

La possibilité de son élargissement a fait la une des journaux à l'approche de son 15e sommet à Johannesburg du 22 au 24 août.

Nous sommes des politologues dont les intérêts de recherche portent surles changements de l'ordre mondial et les centres de pouvoir alternatifs émergents. A notre avis, il ne sera pas facile d'élargir le bloc. En effet, le groupe s'efforce encore d'harmoniser sa vision et les nouveaux membres potentiels ne sont pas faciles à intégrer.

Certains pourraient insuffler une dynamique qui pourrait déstabiliser la composition actuelle du groupe. C'est important car cela nous indique que l'objectif de changer l'ordre mondial risque de prendre beaucoup de retard. En d'autres termes, si certains États sont opposés à l'hégémonie occidentale, ils ne sont pas encore d'accord entre eux sur ce que devrait être la nouvelle alternative.

L'évolution des Brics

Le caractère ouvertement politique des Bric s'appuie en partie sur une longue histoire de non-alignement qui remonte à la Conférence de Bandung de 1955. Y participaient principalement des États récemment décolonisés et des mouvements d'indépendance désireux de s'affirmer face aux superpuissances de la guerre froide - l'Union soviétique et les États-Unis.

Les Brics sont désormais considérés comme contestant l'hégémonie des Etats-Unis**contestant l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés, perçus comme s'ingérant dans les affaires intérieures d'autres États.

Reuters estime que plus de 40 États aspirent à rejoindre les Brics. Le diplomate sud-africain Anil Sooklal affirme que 13 d'entre eux ont officiellement posé leur candidature, en mai 2023.

De nombreux candidats aspirants, mais pas tous, ont manifestement la motivation politique de contrecarrer l'hégémonie des Etats-Unis. L'autre motivation importante est l'accès aux fonds de la Nouvelle banque de développement des Brics. Cela vaut particulièrement dans le contexte post-Covid dans le climat post-COVID dans lequel de nombreuses économies ne se sont pas encore totalement remises. Bien entendu, les deux peuvent se chevaucher, comme dans le cas de l'Iran.

Les candidats notables comprennent l'Arabie saoudite, la Biélorussie, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Algérie, l'Iran, le Mexique et la Turquie.

Des Brics élargis

L'élargissement stratégique des Brics aurait un effet sismique sur l'ordre mondial, principalement en termes économiques.

La réduction de la dépendance au dollar américain ("dédollarisation" de l'économie mondiale) est l'une des principales priorités déclarées du club. L'un des obstacles à cet objectif est le manque d'adhésion d'une grande partie du monde. Même si certains États ne sont pas d'accord avec la domination du dollar, ils le considèrent toujours comme le plus fiable.

Étant donné l'ampleur de la mondialisation, il est peu probable que l'on assiste à des tentatives d'érosion de l'accès de l'Occident aux minerais stratégiques et aux routes commerciales, comme cela s'est produit lors de la crise de Suez de 1956, au plus fort de la guerre froide.

Au lieu de cela, les nouveaux membres potentiels utiliseraient probablement leur adhésion aux Brics pour mieux négocier avec leurs partenaires occidentaux, car disposant de plus d'options.

C'est là que réside le défi (et le paradoxe) de l'expansion des Brics. D'une part, le groupe n'offre encore rien de concret pour justifier des mesures aussi radicales que la dédollarisation. D'autre part, les cinq membres actuels doivent également être sélectifs quant aux potentiels membres à admettre.

Les antécédents des candidats ainsi que leur proximité avec l'Occident doivent certainement figurer parmi les considérations. L'expérience d'avoir eu en son sein un dirigeant de droite tel que l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a dû servir de leçon sur la nécessité de faire preuve de circonspection lors de l'admission de nouveaux membres.

Evaluation des probables prétendants

À cet égard, des candidats tels que l'Arabie saoudite et le Mexique semblent les moins susceptibles d'être admis à court terme. Et ce, malgré la richesse pétrolière des Saoudiens et le leader mexicain gauchiste-progressiste Andres Manuel Lopez Obrador. Même s'ils entretiennent actuellement des relations difficiles avec Washington, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se rapprocher à la suite de précédents désaccords avec les États-Unis, avec lesquels ils semblent inextricablement liés.

L'Arabie saoudite entretient une relation militaire de longue date avec les États-Unis, tandis que le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis.

Les relations que les candidats entretiennent avec les membres actuels des Brics sont tout aussi importantes dans l'évaluation des nouveaux membres potentiels. En effet, une autre leçon cruciale a été le différend entre deux de ses plus grands membres, la Chine et l'Inde, au sujet de leur frontière contestée. En raison des relations difficiles entre deux de ses membres, le bloc a pris conscience de l'importance des relations bilatérales directes et de la résolution des différends entre ses leaders.

Parmi les candidats, l'Arabie saoudite, qui a entretenu des relations tendues avec Moscou par le passé, semble confrontée à un défi de taille. Elle entretient également des relations difficiles avec l'Iran, autre candidat, malgré leur récent rapprochement.

Le pays qui semble le plus apte à rejoindre les Brics pour des raisons idéologiques, et qui élargira l'assise du bloc dans les Caraïbes, est Cuba. Ce pays entretient des liens étroits avec les membres existants. Il possède également de solides références en matière de "contre-hégémonie", ayant été la bête noire des États-Unis pendant plus de 60 ans.

Cuba est également un leader de la gauche latino-américaine et entretient des liens étroits avec de nombreux États d'Amérique centrale et du Sud (en particulier avec le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Venezuela). L'adhésion renforcerait son influence.

Le caractère compte

Si un Brics élargi doit être un acteur du changement sur la scène mondiale, il devra être capable d'agir. La présence de rivaux, ou d'États au moins ambivalents les uns envers les autres, semble aller à l'encontre de cet objectif.

Désireux de procéder avec prudence et de s'étendre stratégiquement, les États BRICS actuels semblent susceptibles, du moins à court terme, de poursuivre une stratégie Brics-plus. En d'autres termes, différentes strates d'adhésion pourraient voir le jour, la qualité de membre à part entière étant accordée aux États qui remplissent les critères du groupe au fil du temps.

Il ne s'agit donc pas d'un simple élargissement, mais de la nature de cet élargissement qui guidera les cinq pays principaux dans leur décision d'augmenter ou non le nombre de membres de l'organisation.

