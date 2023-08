Afrique: Les Brics - Vers une montée en puissance pour des équilibres économiques et politiques dans le monde

Les Brics (Brésil, Réussie, Inde, Chine, Afrique du sud) sont une instance qui contribue aujourd'hui, énormément, à la croissance économique mondiale. Avec près de 40% de la population mondiale, 25% du Pib mondial et 18% du commerce international, les pays du Brics sont entrain de révolutionner l'espace économique, commercial et politique du monde. Aujourd'hui, la volonté de nombreux autres pays, dont certains pays africains d'intégrer les Brics favorise davantage leur montée en puissance qui va d'avantage garantir des équilibres économiques et politiques dans le monde.

La Chine, pays membre et deuxième puissance économique mondiale participe à elle seule, à plus de 30 % de la croissance économique mondiale. Alors que les pays comme l'Inde, le Brésil restent dans le top 10 des premières puissances économiques mondiales. Ainsi, les Brics contribuent sans aucun doute, à des équilibres économiques et politiques dans le monde, créant une sorte de multipolarité face à des institutions financières qui gouvernent jusque-là le monde, notamment celles mises en place au sortir de la deuxième Guerre Mondiale. Les Brics offrent ainsi des avantages inestimables comme l'accès aux financements à travers la nouvelle banque de développement créée en 2014 et dont le siège se trouve à Shanghai Chine). Mais aussi le Brics sont une opportunité pour fructifier les échanges commerciaux et d'avoir accès à un système de financement alternatif au dollar américain. L'influence des Brics grandit à coup sûr. Et de nombreux pays non membres l'ont compris.

Immense opportunité pour les pays africains

Les Brics offrent des opportunités immenses. Opportunités qui contribuent inévitablement à un rééquilibrage, à un ordre mondial économiquement et politiquement plus juste, plus équitable et inclusif pour l'intérêt de la communauté internationale globalement prise. Car les BRICS offrent une alternative économique et politique plus souple et inclusive pour les pays en effet.

Mieux, les pays africains ont un intérêt particulier à davantage participer au mécanisme des Brics. Ce qui leur permettra ainsi, non seulement pas de renforcer leur coopération avec d'autres pays du monde, mais aussi et surtout, de bénéficier de très nombreux avantages économiques. A savoir, le développement de partenariats avec les pays des Brics. Mais aussi pour obtenir des investissements colossaux dans une logique équitable et pour pouvoir aussi intégrer les marchés des pays membres des Brics.

Le sommet de Johannesburg qui s'ouvre ce 22 Août pourrait être une belle occasion pour accueillir de nouveaux membres. Déjà, il est fait état d'une quarantaine de pays qui souhaitent ou manifestent l'intérêt d'adhérer au groupe, parmi lesquels des pays d'Asie, du Moyen Orient ou d'Amérique Latine.