Niger: Coopération- Le Premier ministre reçoit une délégation algérienne

Le Premier ministre, M. Lamine Zeine Ali Mahaman a reçu, en début de matinée de ce jeudi 24 Août 2023, une délégation Algérienne conduite par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, M.Lounés Magramane. Rapporte, l’Agence nigérienne de presse, ( Anp)

Selon la source, à l’issue de l’audience, le Secrétaire Général a indiqué à la presse qu’il est « chargé par le Président de la république d’Algérie pour venir discuter avec les hautes autorités du Niger autour de la situation actuelle ».

Aussi, il a souligné que « L’Algérie et le Niger ont des relations de voisinage très fortes, des relations historiques, des relations d’amitié, c’est pour cela nous sommes venus pour écouter et essayer de comprendre et dire quelle est notre position à propos de la situation qui prévaut au Niger »

M.Lounés Magramane d’annoncer que « l’Algérie est de ceux qui privilégient la négociation, l’approche politique, et l’esprit d’apaisement pour qu’il y ait une entente autour d’une sortie de crise sans recourir à la violence. Nous regrettons qu’il y ait un appel à une intervention militaire étrangère, et nous sommes de ceux qui sont contre toute intervention au Niger parce qu’elle aura des conséquences naturellement désastreuses non seulement sur le Niger mais aussi surtout dans les pays de la région ».

« Nous sommes en train de travailler et d’œuvrer pour déployer des efforts pour qu’une approche politique négociée soit privilégiée, et on espère qu’au bout de ce processus, le Niger va trouver sa stabilité d’entant » a conclu le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la communauté Nationale à l’Etranger de l'Algérie.

Il est à noter que cette audience s’est déroulée en présence du ministre nigérien des affaires étrangères, de la coopération et des nigériens à l’extérieur, du ministre d’état de la défense nationale, et du ministre de la justice et des droits de l’homme garde des sceaux.

Par ailleurs, le général Abdourahamane Tiani, a accueilli le mercredi 23 août 2023, en fin de journée, une délégation éminente des Oulémas de la République fédérale du Nigeria. L`éminente délégation était dirigée par Cheikh Bala Lau Abdullahi. Les acteurs présents ont gardé le silence, ne laissant filtrer aucune déclaration officielle à la presse.