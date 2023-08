Ethiopie: Plus de 4,38 millions de personnes déplacées, plus de la moitié en raison du conflit

Plus de 4,38 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Éthiopie, dont plus de la moitié en raison du conflit, a indiqué l'Agence de l'ONU pour les migrations (OIM) dans un rapport publié mercredi.

Le Rapport national sur les déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) révèle que les principales causes de déplacement sont les conflits (66%). Suivent la sécheresse (18%) et les tensions sociales (7%). Il s'agit exactement de 2,9 millions de personnes déplacées par le conflit alors que la sécheresse a déplacé 810 855 personnes.

Ces déplacés sont établis dans plus de 3.300 sites évalués et accessibles à travers 11 régions de ce pays de la Corne de l'Afrique. Selon l'OIM, le Tigré est inclus dans cette enquête pour la première fois depuis septembre 2021.

A noter que les données ne sont qu'indicatives des déplacements et des retours dans les zones accessibles aux recenseurs de l'OIM. De nombreuses localités restent hors de portée des partenaires en raison de l'insécurité, de l'inaccessibilité des routes et des tensions sociales.

Les « déplacés climatiques » se réfugient dans la région Somali

Avec près de 543.000 « déplacés climatiques », la région Somali accueille le plus grand nombre de personnes déplacées reliées à la sécheresse.

Dans le même temps, la région éthiopienne du Tigré accueille le plus grand nombre de personnes déplacées principalement à cause du conflit. Plus d'un million de personnes ont fui leur foyer en raison des violences, soit le tiers des personnes déplacées internes.

Au total, les régions de Somali (30%), d'Oromia (24%) et de Tigré (23%) sont celles qui comptent le plus grand nombre de personnes déplacées à l'échelle nationale.

Par ailleurs, une enquête d'évaluation des villages a également été menée au cours de la même période pour suivre les retours. Cette enquête montre qu'environ 3,24 millions de personnes déplacées rentrant chez elles ont été identifiées dans plus de 2.700 villages répartis dans 10 régions.

Les régions d'Amhara (44%), de Tigré (39%) et d'Afar (6%) ont enregistré le plus grand nombre de retours de personnes déplacées.

L'OMS livre près de 15 tonnes de médicaments à la région d'Amhara

De son côté, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Éthiopie, la Société de la Croix-Rouge éthiopienne (ERCS) a livré à la région d'Amhara 14,5 tonnes de fournitures médicales d'urgence, notamment des kits sanitaires d'urgence interagences (IEHK), des kits de traumatologie et de chirurgie d'urgence.

Les deux organisations ont également fourni des kits pédiatriques spécialement conçus pour fournir des médicaments, mais aussi des équipements adaptés au traitement des enfants admis dans les établissements de santé avec des complications de malnutrition aiguë sévère.

Les fournitures couvriront un total de 44.000 personnes, y compris le traitement de 1.500 cas de traumatismes et de 600 enfants souffrant de complications médicales liées à la malnutrition aiguë sévère.

Le Dr Nonhlanhla Dlamini, Représentant par intérim de l'OMS pour l'Éthiopie, a fait part de l'engagement de l'OMS à collaborer avec le gouvernement éthiopien, les autorités sanitaires et les partenaires pour fournir une assistance aux communautés touchées et les aider à reconstruire leur vie.

Plus de 124 tonnes de médicaments et de fournitures médicales en 2023

Au cours de la première semaine d'août 2023, l'OMS a livré plus de 17 tonnes de fournitures médicales d'urgence destinées à plus de 70.000 bénéficiaires dans les établissements de santé de 9 zones de la région. Ce soutien indispensable fera sans aucun doute une différence significative dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.

En 2023, l'OMS a envoyé plus de 124 tonnes de médicaments d'urgence et de fournitures médicales directement aux établissements de santé et par l'intermédiaire de partenaires dans la région, ce qui a permis de toucher plus de 600.000 personnes.

En outre, l'OMS a déployé plus de 30 agents techniques multidisciplinaires dans la région pour faciliter une réponse efficace à la récente épidémie de choléra.

Ces opérations humanitaires ont été possibles grâce au soutien financier du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF), l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l'Office européen de protection civile et d'aide humanitaire (ECHO).

« Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour améliorer la santé et nous remercions une fois de plus nos partenaires pour leur soutien continu », a conclu le Représentant de l'OMS.